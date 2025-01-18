ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ Чайные вечера в Кохтла-Ярве для творческих людей всегда собирают аншлаг

Монохромное панно из гипса. Фото: Erakogu

Участники творческих вечеринок создавали украшения из полимерной глины, занимались рисованием, объемной шпатлевкой, пробовали монотипию, мастерили брошки, коврики и картины в технике сухого валяния, домики-подсвечники из самоотвердевающей глины и многое другое.

Брошки из полимерной глины. Фото: Erakogu

Юрате говорит, что когда слышит теплые отзывы (они такие всегда), это эмоционально окрыляет и вдохновляет ее искать еще что-то ноове и интересное. Это стимул чем-то удивить учеников, а для этого часто самой приходится пробовать что-то новое.

- Чем чаще сама пробую, тем больше появляется вдохновения двигаться вперед, - рассужает она. - Искреннее удивление у многих вызвало создание зимнего декора из гибсового бинта. Такая техника редко встречается, хотя я познакомилась с ней больше двадцати лет назад, когда училась в Академии искусства в Вильнюсе, но с тех пор ее не использовала. Вспомнила и предложила, всем понравилось. Такой декор можно расписывать акрилом или лаком, но и просто белый - тоже очень красиво.

Картина из шерсти всегда найдет место. Фото: Erakogu

Светлана Ветрова также считает идею арт-вечеров удачной и с большим удовольствием к ним готовится.

- Иногда это занимает несколько дней и даже недель - делаю множество образцов, потому что, прежде чем что-то показать или рассказать другим, надо самой хорошо разобраться в деталях. И чтобы образец мотивировал учеников стараться. Времени уходит много, но я делаю это с большим удовольствием.

Время ограничено, но трудятся плодотворно