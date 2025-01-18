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ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ Чайные вечера в Кохтла-Ярве для творческих людей всегда собирают аншлаг

Юрате Кастрицкая учит сухому валянию. Фото: Erakogu
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Творческие вечера "Art & Chai" в Кохтла-Ярвеском центре культуры проводятся ежемесячно уже второй сезон и приобрели большую популярность - их всегда ждут и свободных мест на мастер-классах не бывает.

Идея устраивать творческие вечера по пятницам пришла к руководителям кружков Юрате Кастрицой и Светлане Ветровой осенью 2023 года.

- Желающих заниматься рукоделием в нашем городе больше, чем возможностей, - объясняет Юрате Кастрицкая. - Списки кружковцев заполнились быстро, и мы вынуждены были кому-то отказывать. Тогда и появилось желание организовать творческие вечеринки раз в месяц. По сути это не новая тема - в разных городах и творческих центрах проходят мастер-классы "Вино и кисти", "Кофе и творчество" и прочее. Для нас это первый опыт, который оказался настолько успешным, что даже рекламы не требуется - как только появляется объявление на нашей странице, списки сразу заполняются. Не раз набиралось столько желающих, что пришлось делить на две группы. Тогда занятие повторяли в другую пятницу. 

Интерьерные вазы за два часа.
Интерьерные вазы за два часа. Фото: Erakogu

Кохтлаярвесцы назвали творческие пятницы "Art & Cha", потому что встречи всегда начинаются с чаепития, а завершаются лотереей, где разыгрываются сюрпризы, так или иначе связанные с этим популярным напитком.

Каждый раз новая тема

Плюс таких "разовых" занятий в том, что каждую встречу - новая тема, поэтому от участников не требуется регулярности посещений. Тем не менее, есть и завсегдатаи, например, Ирина Григорьева с дочерьми не упускают возможность попробовать что-то новое.

Юрате и Светлана готовят мастер-классы по очереди. Дважды приглашали известных в Ида-Вирумаа мастеров рукоделия - Эдита Климашевская делает уникальные вещи из полимерной глины, а Наталья Юргенс занимается скраббукингом. 

Монохромное панно из гипса.
Монохромное панно из гипса. Фото: Erakogu

Участники творческих вечеринок создавали украшения из полимерной глины, занимались рисованием, объемной шпатлевкой, пробовали монотипию, мастерили брошки, коврики и картины в технике сухого валяния, домики-подсвечники из самоотвердевающей глины и многое другое. 

Брошки из полимерной глины.
Брошки из полимерной глины. Фото: Erakogu

Юрате говорит, что когда слышит теплые отзывы (они такие всегда), это эмоционально окрыляет и вдохновляет ее искать еще что-то ноове и интересное. Это стимул чем-то удивить учеников, а для этого часто самой приходится пробовать что-то новое.

- Чем чаще сама пробую, тем больше появляется вдохновения двигаться вперед, - рассужает она. - Искреннее удивление у многих вызвало создание зимнего декора из гибсового бинта. Такая техника редко встречается, хотя я познакомилась с ней больше двадцати лет назад, когда училась в Академии искусства в Вильнюсе, но с тех пор ее не использовала. Вспомнила и предложила, всем понравилось. Такой декор можно расписывать акрилом или лаком, но и просто белый - тоже очень красиво. 

Картина из шерсти всегда найдет место.
Картина из шерсти всегда найдет место. Фото: Erakogu

Светлана Ветрова также считает идею арт-вечеров удачной и с большим удовольствием к ним готовится.

- Иногда это занимает несколько дней и даже недель - делаю множество образцов, потому что, прежде чем что-то показать или рассказать другим, надо самой хорошо разобраться в деталях. И чтобы образец мотивировал учеников стараться. Времени уходит много, но я делаю это с большим удовольствием.

Время ограничено, но трудятся плодотворно

Два часа - ограниченное время, в течение которого мастерам нужно передать свои умения. У них это получается. Самое главное, что они стараются донести на занятиях - не бояться ошибиться.

- Творчество - это такое: надо делать быстро, легко и с удовольствием, - подчеркивает Светлана. - Мы не только показываем, но и рассказываем о новых техниках, материалах. Ошибаться не страшно, ведь все всегда можно исправить. Наша задача - в первую очередь показать, подсказать и подтолкнуть к действию. Если кому-то понравится, он и сам может дальше развиваться. 

Творчество: делать быстро, легко и с удовольствием.

Светлана Ветрова

Есть ли среди участников арт-вечеров мужчины? Организаторы отвечают, что пока нет.

- Но мы для всех открыты и были бы рады видеть и мужские лица, - улыбается Светлана. - Это тоже хороший мотиватор. 

Забавные домики-подсвечники побудили фантазировать.
Забавные домики-подсвечники побудили фантазировать. Фото: Erakogu

Директор центра культуры Светлана Короткова считает не менее важной целью арт-вечеров - возможность общения.

- Мы видим, как люди знакомятся, находят единомышленников, завязываются дружеские отношения. Поэтому будем продолжать, ведь у Юрате и Светланы идей хватит.

Летний вечер в январе

Следующая встреча состоится в пятницу, 24 января в 18.00. Участников ждет пошаговый мастер-класс картины акрилом "Летний вечер в январе".

- Будем рисовать акрилом, - сказала Светлана. - Каждый хочет рисовать, но часто не знает, как. Доступным способом постараюсь рассказать и показать, как можно оформить открытку или что-то другое. "Летний вечер" - потому что на пике зимы мы будем наслаждаться воспоминаниями о лете: о цветах и летних красках.

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