Нарвская арт-резиденция объявила имена художников, отобранных для прохождения программы резиденции 2025 года.
В Нарвской арт-резиденции в 2025 году будут творить художники со всего мира
Резиденты представят захватывающие проекты в различных творческих сферах, которые будут проводиться с вовлечением сообщества жителей Нарвы, исследуя самые разнообразные темы, например, исследование концепции "хлеб как культурный символ".
Среди творческих замыслов также стоит отметить мастер-классы по литью из бронзы и документальный перформанс о женском здоровье. Архитектурные проекты также занимают видное место - картографирование промышленного ландшафта Нарвы и создание инсталляции, ориентированной на городскую среду Нарва-Йыэсуу.
Художники были выбраны экспертным жюри, в которое вошли: художник-резидент NART Маша Привень, эстонский дизайнер, организовавшая мастер-классы в кренгольском общественном саду, Рийна Ыун, куратор Pikene på Broen из норвежского города Киркенес Ирина Иванова; художник и преподаватель Эстонской академии художеств Ээро Алев, руководитель Нарвской художественной резиденции Йоханна Раннула.
Помимо основной программы резиденции, несколько художников примут участие в рамках совместных проектов. Например, два творческих дуэта, поддерживаемых Финским культурным фондом и также художники, не прошедшие в прошлом году. Программы прохождения арт-резиденции Кренгольмского сада и Посольства Нарвской Венеции также будут продолжены, с отдельными открытым набором для дополнительных резидентов. В 2025 году в списке резидентов 25 участников, включая 13 художников из основного отбора.
Художница и комик Симин Адиве, родом из Бангладеш, сочетает юмор и уязвимости, создавая трагикомические интерактивные художественные представления. Для NART Симин проведет игровое исследование радости взрослой жизни под названием "Adult Fun (No, Not Like That)".
Берлинское трио художников и кураторов - Тина Хабер, Биргит Шлипс и Томас Равенс, исследующие понятие хлеба как культурного символа в искусстве. Их "Хлебная лаборатория" приглашает местных жителей поделиться историями и рецептами выпечки для культурного обмена.
Дэвид Сну Уилсон - скульптор и педагог, один из немногих квалифицированных литейщиков колоколов в Великобритании. Сочетая традиционную отливку металла с живыми представлениями, его работа переосмысливает колокола вне границ церковного контекста. Уилсон проведет серию мастер-классов по литью бронзы и культурологическому изучению колоколов в Эстонии.
Живя в Хараре, Зимбабве, художница Мириро Мвандиамбира превращает шитье, моду и дизайн волос в современные формы искусства. Во время своей резиденции она будет создавать интерактивные скульптуры и перформансы, которые бросают вызов восприятию красоты и повседневных ролей, смешивая эстонские и зимбабвийские традиции.
Литовский архитектор и исследователь Иева Буткуте занимается изучением жизненных циклов промышленных материалов и отходов. Ее нарвский проект будет документировать и показывать связь между промышленными и городскими ландшафтами города с помощью видео-рассказов и повествования от лица городского сообщества.
Виолета Ортега Наваррете - текстильная художница и дизайнер из Мехико, живущая в Афинах. Она планирует создать текстильную инсталляцию, связанную с мануфактурой, используя местные материалы и традиционные методы, такие как плетение гобеленов, вышивка и натуральное окрашивание.
Украинские художники Ева Фомицки и Antuum, живущие в Австрии, объединяют фотографию и звук для создания скульптурных и кинетических инсталляций. Их проект Water Spell представлен в виде мультисенсорной инсталляции, которая исследует контрасты жизни вдоль берегов Нарвы.
Французская поэтесса и исполнительница Лоранс Ермакова пишет полифонические тексты и стремится продвигать многоязычные идентичности. В NART она будет вплетать исторические нити текстильной промышленности Нарвы в мастер-классы по писательству и многоязычной поэзии.
Творческая практика Джона МакГарити из Бруклина сочетает многослойные мультимедийные среды с захватывающим повествованием. В Нарве МакГарити разработает инсталляционный проект "Transfiguration III", вдохновленный промышленной историей Нарвы и работой с местным сообществом.
Вера Пирогова - кинорежиссер, учившаяся в Таллинне и живущая сейчас в Берлине. Вера имеет биологическое образование. Она планирует написать документальный спектакль в кооперации с женщинами из Нарвы. Вместе они будут исследовать культурные мифы и суеверия, окружающие женское здоровье и женственность.
Итальянский дуэт Passepartout Duo (Николетта Фавари и Кристофер Сальвито) исследует звуковые взаимодействия в широком смысле, превращая повседневные предметы от аналоговой электроники до текстиля в инструменты. Во время своей резиденции они разработают музыкальную библиотеку, приглашая участников строить, играть и делиться.
Французский архитектор и художница из Берлина Клэр Лод исследует темы разрушения и реконструкции архитектурных пространств. Во время своей резиденции она будет создавать фотографии и инсталляции, вдохновленные исторической деревянной архитектурой в Нарва-Йыэсуу.
В 2025 году Narva Art Residency также проведет резиденции совместно с Финским культурным фондом.
Tuhmat (Суссе Сеппяля и Йоонас Парвиайнен) - это многопрофильный художественный дуэт, который разрабатывает кинетические скульптуры, живые звуковые ландшафты и мультисенсорные пространства. В Нарве они представят пространство, трансформированное на основе успокаивающего воздействия природы.
Анна Йенсен и Элииса Суванто сфокусированы на выставках, посвященных определенным местам, представлении новых произведений искусства и кураторстве кочующей биеннале в разных городах. В NART их дуэт будет изучать местные сообщества, предлагать выступления для молодежи и прорабатывать возможность организации подобной биеннале в Нарве.
Описания художников и их проектов резиденций можно найти на сайте NART: https://www.nart.ee/et/artists/.