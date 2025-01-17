В Нарвской арт-резиденции в 2025 году будут творить художники со всего мира

Берлинское трио художников и кураторов - Тина Хабер, Биргит Шлипс и Томас Равенс, исследующие понятие хлеба как культурного символа в искусстве. Их "Хлебная лаборатория" приглашает местных жителей поделиться историями и рецептами выпечки для культурного обмена.

Дэвид Сну Уилсон - скульптор и педагог, один из немногих квалифицированных литейщиков колоколов в Великобритании. Сочетая традиционную отливку металла с живыми представлениями, его работа переосмысливает колокола вне границ церковного контекста. Уилсон проведет серию мастер-классов по литью бронзы и культурологическому изучению колоколов в Эстонии.

Живя в Хараре, Зимбабве, художница Мириро Мвандиамбира превращает шитье, моду и дизайн волос в современные формы искусства. Во время своей резиденции она будет создавать интерактивные скульптуры и перформансы, которые бросают вызов восприятию красоты и повседневных ролей, смешивая эстонские и зимбабвийские традиции.

Литовский архитектор и исследователь Иева Буткуте занимается изучением жизненных циклов промышленных материалов и отходов. Ее нарвский проект будет документировать и показывать связь между промышленными и городскими ландшафтами города с помощью видео-рассказов и повествования от лица городского сообщества.

Виолета Ортега Наваррете - текстильная художница и дизайнер из Мехико, живущая в Афинах. Она планирует создать текстильную инсталляцию, связанную с мануфактурой, используя местные материалы и традиционные методы, такие как плетение гобеленов, вышивка и натуральное окрашивание.