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Пожилая нарвитянка, упав, несколько дней пролежала на полу в своей квартире

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Номер телефона Центра тревоги - 112.
Номер телефона Центра тревоги - 112. Фото: Tairo Lutter

В понедельник в Центр тревоги спасательного департамента поступило сообщение о том, что несколько дней назад у себя дома на улице В. Герасимова в Нарве упала пожилая женщина с нарушением опорно-двигательного аппарата и не может подняться. Спасатели открыли дверь и подняли сидевшую на полу женщину на диван. Врачи скорой помощи остались, чтобы оказать помощь женщине.

В ночь на вторник спасателям позвонила жительница Нарвы и сообщила, что возле газовой трубы в ее квартире на улице Юули летят искры. Спасатели обнаружили искры на кухне возле центрального газового ввода. Утечки газа не было, но, вероятно, где-то электрический провод касался трубы. Пользование газовой плитой было запрещено, а электричество в квартире отключено. Утром житель пообещал вызвать электрика.

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Нарва
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