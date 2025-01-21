В понедельник в Центр тревоги спасательного департамента поступило сообщение о том, что несколько дней назад у себя дома на улице В. Герасимова в Нарве упала пожилая женщина с нарушением опорно-двигательного аппарата и не может подняться. Спасатели открыли дверь и подняли сидевшую на полу женщину на диван. Врачи скорой помощи остались, чтобы оказать помощь женщине.
Пожилая нарвитянка, упав, несколько дней пролежала на полу в своей квартире
В ночь на вторник спасателям позвонила жительница Нарвы и сообщила, что возле газовой трубы в ее квартире на улице Юули летят искры. Спасатели обнаружили искры на кухне возле центрального газового ввода. Утечки газа не было, но, вероятно, где-то электрический провод касался трубы. Пользование газовой плитой было запрещено, а электричество в квартире отключено. Утром житель пообещал вызвать электрика.