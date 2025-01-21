Пожилая нарвитянка, упав, несколько дней пролежала на полу в своей квартире

В понедельник в Центр тревоги спасательного департамента поступило сообщение о том, что несколько дней назад у себя дома на улице В. Герасимова в Нарве упала пожилая женщина с нарушением опорно-двигательного аппарата и не может подняться. Спасатели открыли дверь и подняли сидевшую на полу женщину на диван. Врачи скорой помощи остались, чтобы оказать помощь женщине.