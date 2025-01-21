Банк Эстонии выпустит в обращение новую монету

"Письменное слово стало средством общения, которое привело к интеграции с остальной Европой, и социальной связью, которая позволила эстонцам почувствовать себя единой нацией, - пишет лингвист Юри Вийкберг во введении к монете-карте. - Эстонцы стали культурной нацией благодаря письменности и всеобщей грамотности. Поэтому 500-летие эстонского литературного языка знаменует собой и юбилей эстонской книги.

Было отчеканено 850 000 монет, из которых 8 500 имеют качество BU (brilliant uncirculated) и упакованы в виде сувенирной монетной карты. Монеты отчеканены на Литовском монетном дворе. Специально разработанные циркуляционные монеты достоинством 2 евро являются законным платежным средством на всей территории еврозоны и выпускаются в обращение через банки и розничных торговцев.

Автором дизайна монеты является болгарский графический дизайнер Светлин Балездров, который, среди прочего, разработал проекты памятных и юбилейных монет для Болгарского народного банка. Балездров - основатель одноименной дизайн-студии и преподаватель Софийской государственной академии искусств.

Дизайн монетной карточки разработан художником-графиком и дизайнером книг Катрин Каев.

Монета поступит в обращение через банки и торговые точки 30 января.

Тираж монеты составляет 850 000 экземпляров.

Тираж монетных карт составляет 8500 экземпляров, стоимость одной карты составляет 10 евро плюс НДС или 12,20 евро по действующей ставке НДС.

Продажа монет и монетных карт начнется 30 января в 12:00 в интернет-магазине Omniva. Монеты и монетные карточки можно приобрести в музейном магазине Банка Эстонии с 12:00.

Банк Эстонии представит монету и монетную карточку 30 января в 11:30 в библиотеке Тартуского университета в день открытия Года эстонской книги. Участие по приглашению