30 января Банк Эстонии введет в обращение специально разработанную монету достоинством 2 евро, посвященную 500-летию книги на эстонском языке. На монете "Эстонская книга 500" изображены четыре стилизованные книги, образующие букву "E". Кроме того, в дизайне используется круговой текст "Eesti raamat 500" и годы "1525" и "2025".
Банк Эстонии выпустит в обращение новую монету
"Письменное слово стало средством общения, которое привело к интеграции с остальной Европой, и социальной связью, которая позволила эстонцам почувствовать себя единой нацией, - пишет лингвист Юри Вийкберг во введении к монете-карте. - Эстонцы стали культурной нацией благодаря письменности и всеобщей грамотности. Поэтому 500-летие эстонского литературного языка знаменует собой и юбилей эстонской книги.
Было отчеканено 850 000 монет, из которых 8 500 имеют качество BU (brilliant uncirculated) и упакованы в виде сувенирной монетной карты. Монеты отчеканены на Литовском монетном дворе. Специально разработанные циркуляционные монеты достоинством 2 евро являются законным платежным средством на всей территории еврозоны и выпускаются в обращение через банки и розничных торговцев.
Автором дизайна монеты является болгарский графический дизайнер Светлин Балездров, который, среди прочего, разработал проекты памятных и юбилейных монет для Болгарского народного банка. Балездров - основатель одноименной дизайн-студии и преподаватель Софийской государственной академии искусств.
- Дизайн монетной карточки разработан художником-графиком и дизайнером книг Катрин Каев.
- Монета поступит в обращение через банки и торговые точки 30 января.
- Тираж монеты составляет 850 000 экземпляров.
- Тираж монетных карт составляет 8500 экземпляров, стоимость одной карты составляет 10 евро плюс НДС или 12,20 евро по действующей ставке НДС.
- Продажа монет и монетных карт начнется 30 января в 12:00 в интернет-магазине Omniva. Монеты и монетные карточки можно приобрести в музейном магазине Банка Эстонии с 12:00.
- Банк Эстонии представит монету и монетную карточку 30 января в 11:30 в библиотеке Тартуского университета в день открытия Года эстонской книги. Участие по приглашению