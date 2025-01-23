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В Нарве через год начнут перерабатывать сланцевую золу

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Так мог бы выглядеть в будущем завод "Ragn-Sells" по переработке сланцевой золы.
Так мог бы выглядеть в будущем завод "Ragn-Sells" по переработке сланцевой золы. Фото: eskiis

"Ragn-Sells" завершил первые тендеры, чтобы открыть через год в Нарве опытный завод, где из сланцевых зол станут производить карбонат кальция.

"Ragn-Sells" с 2019 года в сотрудничестве с эстонскими учеными разрабатывает технологию, благодаря которой богатые кальцием и кремнием промышленные отходы можно использовать для производства нового ценного сырья. В сотрудничестве с учеными Тартуского университета и TalTech в качестве одной из возможностей изучалось производство карбоната кальция из сланцевой золы, около 600 миллионов тонн которой складировано в Ида-Вирумаа на отвалах отходов производства электроэнергии.

Ищут оборудование для опытного завода

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