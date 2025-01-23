В Нарве через год начнут перерабатывать сланцевую золу

"Ragn-Sells" с 2019 года в сотрудничестве с эстонскими учеными разрабатывает технологию, благодаря которой богатые кальцием и кремнием промышленные отходы можно использовать для производства нового ценного сырья. В сотрудничестве с учеными Тартуского университета и TalTech в качестве одной из возможностей изучалось производство карбоната кальция из сланцевой золы, около 600 миллионов тонн которой складировано в Ида-Вирумаа на отвалах отходов производства электроэнергии.