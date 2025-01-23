Ида-вирумааский фестиваль "Музыка нас связала" идет на рекорд

Бессменный координатор традиционного музыкального марафона Татьяна Левина сказала, что количество желающих показать свои достижения опять выросло - зарегистрировалось 16 ансамблей из разных городов Ида-Вирумаа и солисты. На сцену выйдут сто исполнителей.

- Вокалистов приглашаем не много, чтобы разбавить программу, потому что этот фестиваль изначально создавался для молодых музыкантов, - подчеркивает она. - Чтобы дать им возможность познакомиться и пообщаться. К счастью, талантливой молодежи в нашем регионе не становится меньше.

Завсегдатаи называют это мероприятие сценой для экспериментов, потому что здесь приветствуются любые музыкальные направления - весь спектр от блюза до рока. Организаторы считают, что, во-первых, свобода выбора дает возможность представить, чем увлекается подрастающее поколение. Во-вторых, именно это и приводит в зал много участников и зрителей.

Особенность этого фестиваля в том, что нет конкурса, но жюри активно работает - выбирает лучших исполнителей. В этом году номинаций станет больше - специальную награду получат самый юный музыкант и отличившийся коллектив-дебютант. Новичков будет много, например, впервые представит свое творчества ансамбль Кохтла-Ярвеской гимназии под руководством Кирилла Павлова.

Традиции неизменны - дебютанты зажигают свечи, зрители уютно устраиваются за столиками.

- К сожалению, наш зал не очень вместительный, но так как войти и выйти можно в любой момент, публика двигается, - замечает Татьяна. - В прошлом году фестиваль посетили более двухсот зрителей.