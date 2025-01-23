Силламяэский музей отметит юбилей Днем открытых дверей

Официальная дата создания Силламяэского городского музея - 1 февраля 1995 года. Тридцать лет для деятельности городского музея в большом смысле не так много, но за это время произошло немало изменений - дом преобразился, значительно увеличился музейный фонд, выросло целое поколение новых горожан. Пожалуй, самое главное, что этот дом - не просто хранилище истории города и края, а живой организм, где круглый год происходит множество разных событий.

- Так как в этом году 1 февраля выпало на субботу, мы решили отметить юбилей Днем открытых дверей - будем рады всем, кто придет, чтобы присоединиться к этому значительному событию, - сказала руководитель музея Елена Антушева. - Предлагаем посетить наши постоянные экспозиции. Для тех, кто не успел, последний шанс увидеть тематическую выставку "Зима нашего детства", где представлены экспонаты из запасников, некоторые - впервые. Можно будет посмотреть мультфильм на старом телевизоре - на русском и эстонском языках. Поучаствовать в викторине на зимнюю тематику, посетить мастер-класс музейного педагога Ирины Замариной по изготовлению магнитиков с видом музея.