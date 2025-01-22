Прибывшим по вызову спасателям пришлось проникнуть в закрытую квартиру, чтобы там помочь немощной нарвитянке.
Пожилая женщина несколько дней пролежала на полу в своей квартире
В понедельник, 20 января, в 13.30, в центр тревоги Спасательного департамента поступило из Нарвы сообщение о том, что несколько дней назад у себя дома на улице Василия Герасимова упала пожилая женщина с нарушением опорно-двигательного аппарата, и теперь она не может подняться.
Прибывшие по указанному адресу спасатели вскрыли дверь квартиры и подняли сидевшую на полу женщину на диван. Врачи скорой помощи остались, чтобы оказать помощь женщине.