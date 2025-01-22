Пожилая женщина несколько дней пролежала на полу в своей квартире

В понедельник, 20 января, в 13.30, в центр тревоги Спасательного департамента поступило из Нарвы сообщение о том, что несколько дней назад у себя дома на улице Василия Герасимова упала пожилая женщина с нарушением опорно-двигательного аппарата, и теперь она не может подняться.