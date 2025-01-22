Январские счета за отопление в Нарве могут оказаться ниже прошлогодних

Сразу после встречи с руководством "Enefit Power" Райк отметила, что за январь нарвитяне должны получить более низкие счета за отопление, чем за тот же период год назад. Более низкому тарифу поспособствовали как теплая погода, так и работа 11-го блока Балтийской электростанции.

"Хорошая новость в том, что стоимость тепла в январе 2025 года, согласно анализу "Enefit Power", должны быть на четверть ниже, чем в январе прошлого года", - сказала Райк "Актуальной камере".

По словам руководителя "Enefit Power" Лаури Карпа, Балтийская электростанция должна проработать до конца марта, а затем компания намерена поставить блок на капитальный ремонт.