Почетный титул "Друг Языкового департамента-2024" получил глава Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Тарво Крууп, о чем написал "Postimees".
Лучшим другом Языкового департамента за прошлый год стал начальник Идаской префектуры
Присуждая титул, гендиректор Языкового департамента Ильмар Томуск отметил, что одним из беспокоящих ведомство мест на протяжении многих десятилетий было плохое владение полицейскими эстонским языком, особенно в Ида-Вирумаа. Сегодня же в Идаской префектуре больше нет сотрудников, не соответствующих языковым требованиям, пишет "Postimees".
Звание "Друг Языкового департамента-2024" подтверждает решительность действий идаского префекта Тарво Круупа по внедрению требований к знанию эстонского языка и поддержке языковой подготовки сотрудников полиции.
"Тот факт, что мы сегодня находимся в такой ситуации, это командная победа, прилагать усилия пришлось всем, вплоть до руководителей оперативных групп Нарвского участка", - похвалил свою команду Крууп.
Подробнее - в публикации на портале Rus.Postimees.