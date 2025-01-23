Крупнейший в Эстонии Тартуский лыжный марафон из-за нехватки снега в этом году могут перенести в Ида-Вирумаа

51-й Тартуский марафон планируется провести 15 и 16 февраля. Трасса длиной 63 километра обычно пролегает по маршруту Отепя-Эльва, но ныче может переместиться в Ида-Вирумаа.

- Зима нестабильная, и на трассе Тартуского марафона на сегодняшний день пригоден для катания лишь участок длиной около четырех км, начиная от Элва. В лесных массивах основа трассы в основном сохранилась, но на участках, проходящих через поля, снега нет, - пояснил главный организатор мероприятия Индрек Кельк.

Он отметил, что снежный покров, необходимый для проведения марафона, в настоящее время имеется в Алутагузе. Там же есть необходимая инфраструктура для проведения крупного спортивного мероприятия.

- До марафона еще несколько недель, и делать окончательные решения пока рано. Все еще остается вероятность проведения Тартуского марафона на оригинальной трассе, если установятся морозы и выпадет дополнительный снег, - добавил Кельк.