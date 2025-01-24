Отсоединение электросистем стран Балтии от российско-белорусской сети назначено на 8 февраля, чтобы уже на следующий вечер она была синхронизирована по частоте с электросетью континентальной Европы. То будет напряженный уик-энд, когда люди в трех странах, затаив дыхание, будут надеяться, как бы чего не пошло не по плану. Эстонские полиция и "Кайтселийт" берут под охрану ключевые энергообъекты страны, чтобы не допустить возможных провокаций извне и кризиса энергоснабжения.
Грядет день еще одной независимости Эстонии: силовики заранее берут под охрану десятки энергообъектов
Совместно с Министерством климата полиция определила около сорока объектов по всей Эстонии, которые все требуют сейчас особого внимания. Это электростанции, мощные подстанции, синхронизационные компенсаторы, внешние соединительные кабели. Такие объекты включены в маршруты патрулирования, а на некоторых из них охрана будет осуществляться или уже осуществляется совместно с "Кайтселийтом".
В обычные дни безопасность этих объектов обеспечивается самими предприятиями и нанимаемыми ими охранными компаниями.
Обрываются электрические связи со странами-агрессорами
- Процесс отсоединения энергосистем стран Балтии от электросистемы БРЭЛЛ (по названиям стран: Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) начнется, по плану, вечером 7 февраля, в пятницу. Десинхронизация будет происходить 8 февраля, а 9 февраля к вечеру сети должны быть уже синхронизированы с электросистемой материковой Европы.
- Россия и Белоруссия в августе были уведомлены странами Балтии о десинхронизации, или отсоединении, в феврале, так что процесс практически необратим. Помешать может повреждение или отключение наиважнейшего для региона кабеля между Литвой и Польшей - это соединение находится под усиленной защитой как литовцев, так и поляков, под охраной оно останется и впредь.
- За техническую часть процесса отвечают сетевые операторы трех стран Балтии, конкретно в Эстонии - "Elering".
- В Эстонии всем управляет и координирует слаженную работу разных ведомств Государственная канцелярия. Департамент полиции и погранохраны 27 декабря присоединился к процессу, попросив также помощи у "Кайтселийта". Они сообща берут под усиленную охрану порядка сорока объектов энергетической инфраструктуры. Такие объекты есть по всей Эстонии, но преимущественно в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и на западе Эстонии.
- Если Россия, вдруг, раньше сама начнет десинхронизацию, то страны Балтии готовы немедленно запустить запланированный на февраль процесс, о чем сообщили в Государственной канцелярии, заверив, что есть соответствующая договоренность с материковой Европой.
Кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар отметил, что полиция планирует целую операцию по обеспечению безопасности, чтобы процесс отсоединения от российско-белорусской сети и подключения к энергосистеме континентальной Европы прошел без сбоев.
- Ситуация с внутренней безопасностью остается стабильной, но мы не можем исключить попытки повредить электрическую инфраструктуру. Синхронизация - это сложный и напряженный процесс для наших энергетических компаний. Чтобы они могли сосредоточиться на своей работе и не беспокоиться о безопасности, в этот период на ключевых объектах будут находиться сотрудники полиции или эти объекты будут включены в маршруты патрулирования. Это значит, что в зависимости от ситуации патруль проезжает объект один или несколько раз за смену, - пояснил Коммусаар.
По его словам, дополнительные задачи выполняются за счет сверхурочной работы полицейских, но при этом объем повседневной работы полиции не снижается.
- Нам нужны дополнительные силы, и мы обратились к правительству с просьбой привлечь членов "Кайтселийта" к выполнению задач по поддержанию общественного порядка. Ежесуточно на помощь полиции по всей стране будут приходить около 120 членов "Кайтселийта", - уточнил Коммусаар.
"Кайтселийту" даны дополнительные права
Согласно решению правительства, члены "Кайтселийта" будут выполнять задачи, поставленные региональными управлениями Департамента полиции и погранохраны, получив право применения мер принуждения. Это означает, что кайтселийтчики смогут опрашивать людей, проверять документы и при необходимости вмешиваться в происходящее.
Перед началом такой спецработы полиция проводит для задействованных членов "Кайтселийта" соответствующее обучение. При этом уточняется, что "Кайтселийт" будет привлечен к выполнению задач полиции до 15 февраля, да еще с возможностью продления этого срока при необходимости.
- "Кайтселийт" готов поддержать Департамент полиции и погранохраны в проведении операции по обеспечению порядка, поскольку мы за эти годы создали всеобъемлющую систему безопасности по всей Эстонии. Теперь мы можем внести свой вклад в общую работу, - заявил генерал-майор Ильмар Тамм, глава "Кайтселийта".
День еще одной независимости
Процесс синхронизации с сетью континентальной Европы продуман, как считается, хорошо, но все же возможны и не исключаются всякого рода нарушения, сбои или даже диверсии. В частности, как рассказал замдиректора координационного бюро по обороне и безопасности в Государственной канцелярии Прийт Саар, участвующий в подготовке, нельзя исключать, например, нового повреждения подводного кабеля "Estlink-2" или какой-нибудь другой важной инфраструктуры.
Еще более важна для стабильности электроснабжения страны работа всех электростанций, обеспечивающих внутренний энергорезерв.
Учитывая сложность, экстраординарность и в каком-то смысле уязвимость готовящегося переподключения уже звучат со всех сторон напоминания, что жители Эстонии должны быть постоянно готовы к возможным перебоям энергоснабжения. Это особенно важно 8-9 февраля, но и в последующие дни новая синхронизация все еще будет под пристальным контролем, так как неожиданности останутся все еще вероятными.
Предполагается, что спокойный ритм работы энергетиков и защитников энергетической инфратруктуры вернется только спустя неделю-две после успешного завершения процесса. Эстонии стоит в феврале ждать Дня независимости в еще более широком смысле этого слова.
Потребители, будьте готовы!
В дни переключения балтийской энергосистемы от России к Европе всем домохозяйствам следует быть готовыми, как и всегда, к возможным кризисным ситуациям, вызванным перебоями в электроснабжении. Надо быть готовыми коротко или долго по времени обходиться без электричества.
На фоне пересинхронизации в случае возникновения комплекса проблем с внешними соединениями эстонских внутренних резервов - попросту электричества - может не хватить на всех в пиковые часы потребления: где-то с 5 до 9 часов утром и/или вечером.
Важно помнить и учитывать, что без электричества могут прерываться также водоснабжение, канализация, центральное отопление, не работать банкоматы, топливные заправки, уличное освещение и так далее.
Дома, естественно, перестанут работать освещение, плита, холодильник, стиральная машина, телевизор, радио, зарядные устройства. Электронные замки на дверях и воротах также могут перестать функционировать.
При длительных отключениях магазины и аптеки тоже могут оказаться закрытыми.
Все рекомендации на такие случаи перечислены и описаны на разных языках на веб-сайте www.olevalmis.ee, посвященном подготовке к кризисам и действиям при возникновении кризиса. Универсальная превентивная рекомендация такова: убедитесь, что у вас дома есть все необходимые запасы, чтобы справляться самостоятельно как минимум в течение недели.