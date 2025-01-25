Отдельно собранные текстильные отходы отправляют на склад или сжигают

Прежние требования по отдельному сбору отходов были людям понятны. Упаковки перерабатываются, и для них имеются отдельные контейнеры, расположенные на разумном расстоянии. И с сортировкой значительно уменьшается объем смешанных бытовых отходов. Папка и картон тоже отправляются на переработку, что также уменьшает объем смешанных бытовых отходов. Собранные отдельно биоотходы увозит мусорная фирма, и из них делают компост.