С этого года одежду нельзя больше выбрасывать в смешанные бытовые отходы, однако с отдельно собранными текстильными отходами в Эстонии пока ничего предпринять не могут.
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Отдельно собранные текстильные отходы отправляют на склад или сжигают
В год образуется 18000 тонн текстильных отходов
- Выполненные в прошлом году по заказу Министерства климата исследование и анализ технологий цикличного обращения с текстилем показывают, что в Эстонии ежегодно образуется в общем около 18 тысяч тонн текстильных отходов. Это значит, что каждый житель Эстонии выбрасывает в год в среднем 14 кг текстильных отходов.
- Жители Эстонии потребляют ежегодно около 12 кг новой одежды на человека. Действительное потребление может быть даже больше на 20%, если добавить покупки за рубежом. В то же время существует позитивная тенденция, что все чаще предпочтение дают бывшим в употреблении одежде и домашнему текстилю - их потребляется примерно по 3 кг на одного жителя в год.
- По состоянию на 2022 год было собрано около 39% объема выпущенных на рынок одежды и текстиля.