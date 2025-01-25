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Отдельно собранные текстильные отходы отправляют на склад или сжигают

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Каждый житель Эстонии выбрасывает в год в среднем по 14 килограммов текстильных отходов.
Каждый житель Эстонии выбрасывает в год в среднем по 14 килограммов текстильных отходов. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С этого года одежду нельзя больше выбрасывать в смешанные бытовые отходы, однако с отдельно собранными текстильными отходами в Эстонии пока ничего предпринять не могут.

В год образуется 18000 тонн текстильных отходов

  • Выполненные в прошлом году по заказу Министерства климата исследование и анализ технологий цикличного обращения с текстилем показывают, что в Эстонии ежегодно образуется в общем около 18 тысяч тонн текстильных отходов. Это значит, что каждый житель Эстонии выбрасывает в год в среднем 14 кг текстильных отходов.
  • Жители Эстонии потребляют ежегодно около 12 кг новой одежды на человека. Действительное потребление может быть даже больше на 20%, если добавить покупки за рубежом. В то же время существует позитивная тенденция, что все чаще предпочтение дают бывшим в употреблении одежде и домашнему текстилю - их потребляется примерно по 3 кг на одного жителя в год.
  • По состоянию на 2022 год было собрано около 39% объема выпущенных на рынок одежды и текстиля.

Прежние требования по отдельному сбору отходов были людям понятны. Упаковки перерабатываются, и для них имеются отдельные контейнеры, расположенные на разумном расстоянии. И с сортировкой значительно уменьшается объем смешанных бытовых отходов. Папка и картон тоже отправляются на переработку, что также уменьшает объем смешанных бытовых отходов. Собранные отдельно биоотходы увозит мусорная фирма, и из них делают компост.

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