На экраны кинотеатров вышел фильм "Апатия" или "Quiet Life", в котором снялись известные актеры Чулпан Хаматова и Григорий Добрыгин, а также начинающие юные актрисы из Эстонии - Наоми Ламп и Мирослава Пашутина. Одна из девочек, сыгравшая в международном проекте греческого режиссера Александроса Авранаса, живет и учится в Нарве, рассказала "Нарвская газета".
Нарвская школьница снялась в кино с участием Чулпан Хаматовой
В основе сюжета фильма лежит реальная история, которая произошла в конце 2015 года с семьей русских иммигрантов в Швеции. Ученица шестого класса Нарвского языкового лицея Мирослава Пашутина сыграла младшую дочь семьи иммигрантов Галицыных - Катю.
- Когда переводчик подошел ко мне и спросил, готова ли я принять участие в этом непростом проекте, я сразу согласилась, потому что мечтала об этом. Я получила огромный опыт и хочу когда-нибудь еще раз принять участие в чем-то подобном. Это был очень эмоциональный проект, я завела много новых друзей и знакомых, - рассказала Мирослава журналисту "Нарвской газеты".
Съемки проходили два с половиной месяца в Таллинне, а потом в Финляндии и в Швеции, так что нарвской школьнице приходилось совмещать съемочный процесс и учебу, выполняя задания по разным предметам дистанционно.
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