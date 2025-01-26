Нарвская школьница снялась в кино с участием Чулпан Хаматовой

- Когда переводчик подошел ко мне и спросил, готова ли я принять участие в этом непростом проекте, я сразу согласилась, потому что мечтала об этом. Я получила огромный опыт и хочу когда-нибудь еще раз принять участие в чем-то подобном. Это был очень эмоциональный проект, я завела много новых друзей и знакомых, - рассказала Мирослава журналисту "Нарвской газеты".