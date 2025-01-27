В Эстонии растет число получателей новых имен

В прошлом году новое имя получили 2314 человек, что на 100 человек больше, чем годом ранее, пишет ERR. В 2022 году новое имя получили 2118 человек, пишет ERR.

Помимо причин, указанных в Законе об именах, таких как желание носить фамилию и имя рода или супруга, существуют и другие веские основания для смены имени. Среди прочего, закон предусматривает в качестве уважительной причины, например, желание носить характерную для эстонцев фамилию.

"Уважительные причины бывают очень разные – желание избавиться от фамилии отца из-за отсутствия связи с ним, желание интегрироваться в эстонское общество, создать новую семью с уникальной фамилией, – перечислила советник отдела по вопросам народонаселения МВД Ульви Клаар, отметив, что в целом две трети меняющих имя – женщины, а одна треть – мужчины.