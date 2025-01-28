Финское издание: автобусная компания перевозит санкционные товары через Эстонию в Россию

Uutissuomalainen удалось поговорить с водителем автобуса, который, сохраняя анонимность, заявил, что контрабандой санкционных товаров занимается автобусная компания с полного ведома руководства. Название фирмы в статье не раскрывается.

По словам водителя, компания получает значительные суммы за незаконные перевозки, а сами водители получают за это небольшие комиссионные. Он сообщил, что автобусы следуют через пункт пропуска Лухамаа в Санкт-Петербург, где товары разгружаются. Контроль на границе, по его словам, минимальный, а российские таможенники якобы берут взятки, передает rus.postimees.

Водитель утверждает, что грузы загружаются в автобусы в Таллине и Риге, при этом часть товаров поступает из Финляндии, включая продукцию финских компаний. Основную часть контрабанды составляют запчасти для автобусов и грузовиков, однако среди грузов встречаются также компьютеры, смартфоны и даже детали для самолетов.