На мызе Мяэтагузе поставят спектакль о бывших владельцах имения - помещиках фон Розен

Мыза Мяэтагузе перешла в руки фон Розенов в 1733 году и принадлежала этому дворянскому роду вплоть до отчуждения в 1919 году.

- Это, конечно, массивный род, имевший свои отдельные линии: в Германии, Швеции, Ливонии, России. Их было так много в Европе, что, как правило, Розены заключали браки с Розенами. В результате почти тысячелетней истории среди Розенов действительно было чрезвычайно много колоритных личностей, особенно женщин, - констатировал Март Сандер.

Он выбрал три исторические фигуры: из Средневековья, XIX и XX веков, чьи тайны раскрываются в пьесе. "Кому бы не хотелось увидеть и услышать, какие тайны скрывает, например, высокоуважаемая аббатиса-преступница, судебный процесс над которой в царской России вызвал бурный резонанс как в солидной прессе, так и в бульварных изданиях? Или графиня, ставшая знаменитой женщиной-тореадором, кинозвездой и шпионкой?"

Сандер Реэло. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Больше культурной жизни на мызе

Управляющий спа-отелем "Von Rosen SPA" на мызе Мяэтагузе Сандер Реэло сказал, что на мызе с нетерпением ждут летнего представления.

- Все началось с того, что из-за концерта в Йыхви Марту Сандеру и Трийн Леллеп понадобилось место для ночевки. Я пригласил их в гости, показал им мызу и рассказал им о своей идее: когда волость переедет из господского дома и здание по сути опустеет, было бы идеально использовать его для постановки пьесы. Они ухватились за эту идею, и на обратном пути в Таллинн Март уже провел исследование и ночью начал писать пьесу.

Каждое лето на мызе Мяэтагузе проводятся День мызы и День усадебных кафе, а прошлым летом здесь показывали ночное кино. "Такой яркой культурной жизни, как сейчас, здесь не было с тех пор, как уехали владельцы мызы", - порадовался Сандер Реэло, который хочет возродить традиции дворян.

Например, 14 и 15 марта на мызе состоится Датская королевская охотничья трапеза, которая напомнит о тех временах, когда процветающие датские мызы принимали членов королевской семьи. Одним из грандиозных событий была королевская охота, в которой принимал участие сам король. За охотой следовала роскошная вечерняя трапеза, центральным блюдом которой было добытое королем животное, рога которого были покрыты золотом.

Отель "Von Rosen SPA" возродит это представительное мероприятие в сотрудничестве с почетным консулом Эстонии в Дании Филипом Дальтуром Расмуссеном. Блюда приготовит опытный датский повар Ким Хеммингсен, имеющий опыт приготовления больших ужинов из дичи на датских мызах.