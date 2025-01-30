В июне, июле и августе на мызе Мяэтагузе развернется летняя мистерия о тайнах последних мяэтагузеских помещиков фон Розенов, а точнее, женщин этого знатного дворянского рода.
На мызе Мяэтагузе поставят спектакль о бывших владельцах имения - помещиках фон Розен
Пьеса "Roosivõti" родилась в голове известного музыканта, режиссера, писателя и кинодеятеля Марта Сандера удивительно быстро. 6 января он выступил с сопрано Трийн Леллеп на новогоднем концерте для пенсионеров Йыхвиской волости, а перед этим остановился на ночь на мызе Мяэтагузе, куда попал впервые. После прогулки по усадебному комплексу ему стало ясно: в таком месте нужно что-то делать!
- Я был потрясен в хорошем смысле этого слова. Старинное здание мызы находится в таком отличном состоянии и так прекрасно отреставрировано - поневоле возникла идея снять там что-нибудь. Трийн, как истинная энтузиастка, сразу же воскликнула, что мы должны сделать здесь летнюю постановку. Прошло не более десяти минут, и мы, в принципе, ударили по рукам. По дороге в Таллинн я сидел молча и думал, а дома быстро написал первую историю, - рассказал он.
Много колоритных женщин
Фамилия Розен хорошо известна Марту Сандеру с давних времен.
- В 1840-х годах одна прапра... тетя София вышла замуж за одного Розена, переехала с ним в Россию и, к сожалению, умерла в молодом возрасте вскоре после свадьбы. Но даже в советское время в нашем доме присутствовала некоторая символика Розенов: мой отец повесил над моей кроватью большой свинцовый герб Розенов, и я вырос, глядя на него. Я всегда реагирую, когда в литературе или исторических книгах упоминают Розенов, - рассказал Март Сандер.
Мыза Мяэтагузе перешла в руки фон Розенов в 1733 году и принадлежала этому дворянскому роду вплоть до отчуждения в 1919 году.
- Это, конечно, массивный род, имевший свои отдельные линии: в Германии, Швеции, Ливонии, России. Их было так много в Европе, что, как правило, Розены заключали браки с Розенами. В результате почти тысячелетней истории среди Розенов действительно было чрезвычайно много колоритных личностей, особенно женщин, - констатировал Март Сандер.
Он выбрал три исторические фигуры: из Средневековья, XIX и XX веков, чьи тайны раскрываются в пьесе. "Кому бы не хотелось увидеть и услышать, какие тайны скрывает, например, высокоуважаемая аббатиса-преступница, судебный процесс над которой в царской России вызвал бурный резонанс как в солидной прессе, так и в бульварных изданиях? Или графиня, ставшая знаменитой женщиной-тореадором, кинозвездой и шпионкой?"
Больше культурной жизни на мызе
Управляющий спа-отелем "Von Rosen SPA" на мызе Мяэтагузе Сандер Реэло сказал, что на мызе с нетерпением ждут летнего представления.
- Все началось с того, что из-за концерта в Йыхви Марту Сандеру и Трийн Леллеп понадобилось место для ночевки. Я пригласил их в гости, показал им мызу и рассказал им о своей идее: когда волость переедет из господского дома и здание по сути опустеет, было бы идеально использовать его для постановки пьесы. Они ухватились за эту идею, и на обратном пути в Таллинн Март уже провел исследование и ночью начал писать пьесу.
Каждое лето на мызе Мяэтагузе проводятся День мызы и День усадебных кафе, а прошлым летом здесь показывали ночное кино. "Такой яркой культурной жизни, как сейчас, здесь не было с тех пор, как уехали владельцы мызы", - порадовался Сандер Реэло, который хочет возродить традиции дворян.
Например, 14 и 15 марта на мызе состоится Датская королевская охотничья трапеза, которая напомнит о тех временах, когда процветающие датские мызы принимали членов королевской семьи. Одним из грандиозных событий была королевская охота, в которой принимал участие сам король. За охотой следовала роскошная вечерняя трапеза, центральным блюдом которой было добытое королем животное, рога которого были покрыты золотом.
Отель "Von Rosen SPA" возродит это представительное мероприятие в сотрудничестве с почетным консулом Эстонии в Дании Филипом Дальтуром Расмуссеном. Блюда приготовит опытный датский повар Ким Хеммингсен, имеющий опыт приготовления больших ужинов из дичи на датских мызах.
Март Сандер признался, что во время написания пьесы он сильно увлекся.
- Я начал думать, что, возможно, мои гипотезы все же слишком радикальны - в конце концов, это влиятельные семьи, а писателей преследовали и за меньшее. Я должен со всей ясностью заявить, что это все-таки фантазии - изображенные события являются реальными, но неожиданные откровения, которые мы за ними находим, являются исключительно моим собственным поэтическим полетом, - уточнил автор и режиссер пьесы.
Восемнадцать спектаклей
По первоначальному плану премьера спектакля состоится после Яанова дня, и до конца августа его сыграют восемнадцать раз. Март Сандер выйдет на сцену вместе с Трийн Леллеп, которая перевоплотится в трех дам фон Розен.
- Сейчас немного такое время, когда на каждом мызном комплексе стараются поставить какой-нибудь спектакль - у всего этого есть легкий привкус заказной работы. Мол, возьмем легенду о запретной любви между барином и крестьянской девушкой, кто-то про это напишет, и люди будут смотреть - рассуждал Март Сандер, который хотел бы предложить что-то более содержательное. Что-то, что также подойдет для просмотра на театральной сцене, а может, и на киноэкране. "Удастся ли это - решать зрителям".