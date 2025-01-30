Год богатства культур завершается неделей увлекательных мероприятий

В понедельник в Кохтла-Ярвеском центре культуры разучивали старинные светские танцы с хореографом Пилле Пярс. Новые композиции будут представлены на традиционном празднике старинного танца "Миньон", который пройдет в центре культуры 23 февраля.

Во вторник вечером эстафету подхватили Хельги Коплиорг и Тайво Альясте, предложив всем желающим окунуться в мир фольклорных танцев.

В четверг откроется новая фотовыставка "Народная культура в объективе" - самые яркие моменты праздника песни и танца малышей, проходившего в прошлом году в Кохтла-Ярве. Также будут представлены народные костюмы участников танцевального ансамбля "Вирулане".

Завершающим аккордом недели и ее главным сюрпризом станет концерт тартуской вокальной студии "Laulupesa", который состоитсся 1 февраля в 14.00.

- В репертуаре вокального коллектива много авторских песен руководителя Айри Лийва, и это будет настоящее шоу хорошего настроения для всей семьи, - обещает сотрудник Кохтла-Ярвеского центра культуры Юрате Кастрицкая. - Концерт называется "Любимые песни". Мы услышим хиты, набравшие миллионы просмотров на YouTube. Студийцы больше десяти лет участвуют в различных концертах, увлекательных проектах, мюзиклах, аудиозаписях, снимаются в музыкальных клипах. Их знают и любят далеко за пределами родного города, но в Кохтла-Ярве они приедут впервые.

В "Ахтме" тоже разнообразие впечатлений

Клуб "Ахме" начали эту неделю с мастер-классов по декоративно-прикладному искусству, которые провели представители ида-вируских национальных культурных обществ. В среду здесь можно было больше узнать о культурных традициях разных народов и попробоваить свои силы в национальных танцах.

В воскресенье, 2 февраля в 14.00 зрителей ждут на праздничный концерт с участием ансамбля украинской песни "Явир" из Силламяэ, ансамбля белорусской песни "БЭЗ", представляющего Общество белорусской культуры Ида-Вирумаа. Выступит солист - председатель Нарвского татарского общества Рафаэль Шарафетдинов. Украсят программу два танцевальных ансамбля из Таммикуского народного дома, танцевальный коллектив "Антарес" из клуба "Ахтме" и женская группа ансамбля народного танца "Вирулане" из Кохтла-Ярвеского центра культуры.