Осенью 2023 года супруги Мария и Ахто Хинн открыли кафе "Kaar" в видном здании, где когда-то работало высшее руководство Кренгольмской мануфактуры. Предлагаемые в таком месте блюда и не могут быть ниже высшего уровня, который гарантируют большой опыт шеф-повара и его страсть к кулинарии.

Уроженец Вырумаа Ахто Хинн работал поваром в Тарту, Отепяэ и Таллинне. Его карьера в Ида-Вирумаа началась в 2016 году в кафе Йыхвиского концертного дома "Noot". Затем он несколько лет руководил кафе "No2" нарвского театрального центра "Vaba Lava", держал кафе "Keel" в Йыхвиском концертном доме и теперь обрел свое гастрономическое королевство в историческом Кренгольме.

- Я все-таки искал собственное место. Для меня важно, чтобы клиенты приходили ко мне, а не так, чтобы они приходили в концертный дом или в театр, а кафе при этом было как бы дополнительным бонусом. Сюда же они приходят из-за моих блюд. Мы держим кафе вместе с женой: я занимаюсь кухней, а она - дизайном, - объясняет Ахто.