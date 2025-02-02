Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня, 2 февраля

КУЛЬТУРА

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 13.30 - вечер поэзии и музыки "Незабытые музы поэзии".

* В клубе "Ахтме" в 14.00 - праздничный концерт в честь Недели национальных культур. Вход свободный. Информация по тел. 507 4616.

СПОРТ

* В Нарвском футбольном холле в 14.00 - зимняя лига Эстонии по футболу: ФК "Narva Trans" - ФК "Tallinna Kalev".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Silla FC" - "Ravens Futsal" / ФК "Otepää".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Vipers" (Таллинн).

РАЗНОЕ

​* В Люганузе у монумента Освободительной войне в 11.30 - возложение венков к подножию монумента по случаю 105-летия Тартуского мирного договора

* В Нарве на Гарнизонном кладбище в 12.00 - празднование 105-летия Тартуского мирного договора.