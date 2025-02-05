После вступления в силу нового автоналога в Эстонии был продан всего 531 новый легковой автомобиль - это в три раза меньше, чем в январе прошлого года, пишет rus.err.
Продажи новых машин с нового года рухнули
Продажи коммерческих автомобилей также значительно снизились в январе: было продано 196 единиц, что на 53 процента меньше, чем годом ранее.
В последние месяцы прошлого года - перед вступлением нового налога - продажи подержанных автомобилей значительно выросли: в декабре было зафиксировано 32 тысячи смены владельца, что в 2,5 раза больше обычного. Рост продаж наблюдался и на рынке новых автомобилей.