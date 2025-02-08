ПОЭЗИЯ БЁРНСА, ТАРТАН, ВОЛЫНКА И ХАГГИС Шотландский вечер на мызе Сака стал поклоном бывшим владельцам усадьбы

На Эйке Урке можно увидеть эстонский узор тартана, который шотландцы создали в подарок Эстонии, сочетав в нем цвета эстонского и шотландского флагов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Шотландцы подарили эстонцам узор своего тартана

Руководитель Эстонского общества шотландской культуры Эйке Урке ознакомила на мызе Сака как с творчеством национального поэта Шотландии Роберта Бёрнса, так и с эстонским национальным тартаном - созданным для Эстонии узором "шотландская клета".

- Мы очень рады, что в годовщину со дня рождения Роберта Бёрнса смогли провести нынче пять общественных мероприятий, на которые пришли интересующиеся культурой Шотландии люди, - довольна Эйке Урке.

Интерес к культуре Шотландии оказался велик. Эйке Урке предположила, что одной из причин этого стало хорошее взаимопонимание между двумя маленькими народами, ведь оба на себе болезненно ощутили владычество тех, кто больше их. "У нас имеется в каком-то смысле одинаковый сосед, правда, у них в лице Англии он значительно лучше. Но если оглянуться на историю Шотландии, то и там было время, когда коренных жителей переселяли, запрещали тартан и волынку".

Тартан - это название орнамента "шотландская клетка". Узор этот представляет собой клетчатый орнамент, созданный из горизонтальных и вертикальных переплетений шерстяных нитей разных цветов. Однако у эстонцев имеется и свой узор тартана, который подарил нашему государству в 2005 году почетный Консул Эстонии и шотландский предприниматель Иэн М. Лоусон. В эстонском национальном тартане сочетаются цвета эстонского флага с позаимствованными у Шотландского льва (Королевский Штандарт Королевского герба Шотландии. - Прим. ред.) красным и золотым. "Государства, у которых есть свой тартан, можно пересчитать по пальцам рук", - сказала Эйке Урке.

Ткань с эстонским узором тартана используется во всевозможных изделиях, начиная с шарфов и галстуков и заканчивая пледами и подушками. Средствами от их продажи общество шотландской культуры покрыло расходы на издание пластинки Роберта Бёрнса. Пластинку, на которой песни на стихи Бёрнса в эстонском переводе исполняют Илона Аасвере, Тийт Кикас, Пеэтер Ребане и Марко Матвере, можно было купить на мызе Сака.

Мыза Сака и организовала торжественный ужин в честь Роберта Бёрнса, день рождения которого шотландцы широко отмечают 25 января.