Александр Дусман стал почетным гражданином Кохтла-Ярве

Александр Дусман является председателем и лидером Еврейской общины Ида-Вирумаа, основная деятельность которой ведется в Кохтла-Ярве. Он занимает должность председателя Круглого стола национальных культурных обществ Ида-Вирумаа, функционирующего при Министерстве культуры, и также - должность члена правления Интеграционного центра Ида-Вирумаа. Помимо этого, Дусман входил в правление Института по правам человека.

Более 30 лет жизни Александр Дусман посвятил интеграции. "Его вклад, учитывающий важность сотрудничества, в развитие межнационального диалога и процессы сближения народов, достоин внимания. Ему всегда удавалось собирать за одним столом представителей всех национальностей, живущих и работающий в нашем уезде, невзирая на сложные времена и геополитические обострения", - говорится в сообщении горуправы Кохтла-Ярве.

- Я думаю, что в Эстонии, особенно в Ида-Вирумаа, где я живу уже 55 лет, несмотря на разность менталитетов, исторического и культурного опыта, а также стиля жизни коренных жителей и представителей национальных меньшинств, поиск объединяющих нас всех аспектов является основной и, возможно, наиболее непростой задачей, решение которой обеспечит взаимопонимание и максимально комфортное сосуществование всех жителей Эстонии. Понимаю, что этого нелегко достичь, однако, опираясь на свой жизненный опыт, могу заверить, что постоянная и кропотливая работа в этой области принесет положительные результаты, - прокомментировал недавно выбранный почетный гражданин.

Председатель горсобрания Эдуард Одинец отметил, что существенный вклад Дусмана в жизнь Кохтла-Ярве состоит в том, что в городе сформировалась "активная и дружелюбная семья культурных обществ различных национальностей".

- По инициативе Дусмана в Кохтла-Ярве было организовано немало проектов, направленных на развитие культурного и межнационального многообразия. По нашему мнению, он почтенный гражданин, проявляющий лояльность к городу Кохтла-Ярве и нашему государству и проделывающий много работы для поддержания дружелюбия и терпимости в отношениях между людьми, - сказал Одинец.