В горуправе Нарвы планируют создать новую ставку проверяющего

В Нарве создана рабочая группа, которая занимается вопросом более глобальной реструктуризации исполнительной власти. В числе прочего есть план создания ставки, которой в городской управе никогда не было, - должности внутреннего контролера. Катри Райк, много лет вынашивающая идею масштабной ревизии в городской управе Нарвы, отмечает, что работы впереди еще много.

"Знаем, что это такое, действительно минное поле, по которому шагает каждый мэр. Если слишком активно этим занимается, то сразу теряет свою работу. Но сейчас есть рабочая группа и нет таких дат или чисел, когда мы что-то решаем. Мы только сейчас начинаем работу и, разумеется, мы основываемся на тех исследованиях, которые уже были проведены", - сказала Райк.