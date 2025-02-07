Став новым председателем совета Нарвской больницы, Катри Райк заявила, что предыдущее руководство не достаточно активно занималось проектом строительства нового корпуса, из-за чего есть риск потерять выделенные на расширение больницы 40 миллионов евро, пишет dv.ee
Катри Райк: строительством нового корпуса Нарвской больницы никто не занимался всерьез почти год
По словам Катри Райк, подготовка к строительству фактически остановилась 1 марта прошлого года из-за оспаривания итогов конкурса одним из участников. Теперь, сказала мэр, она встретится с адвокатами и попытается найти способ ускорить работу.
- Мы рискуем не сделать все в тех требуемых временных рамках, которые есть у европейского фонда. Я подчеркиваю, что до 2030 года это почти единственные в Эстонии инвестиции, которые идут в медицинскую систему - мы и Курессааре. Все смотрят, что мы не делаем все вовремя, все хотят эти 40 миллионов. Поэтому все надо делать вовремя, корректно, четко. Сейчас за год ничего с места не сдвинулось, - сказала Райк.