КОХТЛА-ЯРВЕ ПРИЕДЕТ В ТАЛЛИНН Последнее представление рок-оперы "Kohtla-Järve" состоится 16 февраля в концертном доме "Alexela"

В Таллинне в концертном доме "Alexela" 16 февраля в 18 часов в последний раз будет исполнена оригинальная рок-опера "Kohtla-Järve", два предыдущих показа которой - в Кохтла-Ярве и Йыхви прошли с аншлагом.

Все, кто корнями и эмоционально связан с Ида-Вирумаа, получат в воскресенье, 16 февраля, возможность посмотреть эту самобытную историю Ида-Вирумаа в одном из представительских столичных залов.

Гиперреалистическая рок-опера "Kohtla-Järve" - это история о промышленном городе с уникальной судьбой. На один вечер на сцене сойдутся пять эпох и пять парановелл. Это история города, в котором есть проблемы, боль и слезы, но и красота, уют и духовность.

Автором либретто и режиссером оперы, постановку которой осуществила Кохтла-Ярвеская гимназия, является преподаватель сценических искусств гимназии и многолетний главный режиссер национальной оперы "Estonia" Неэме Кунингас. Музыку написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес.

По словам Неэме Кунингаса, для таллиннского спектакля он несколько освежил либретто. "Почва под ногами в Кохтла-Ярве по-прежнему горяча, а теперь уже раскалена докрасна, и в таллиннском представлении мы можем увидеть вдобавок к далеким временам новые злободневные горизонты", - отметил он.