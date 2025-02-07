КОХТЛА-ЯРВЕ ПРИЕДЕТ В ТАЛЛИНН Последнее представление рок-оперы "Kohtla-Järve" состоится 16 февраля в концертном доме "Alexela"

В Таллинне в концертном доме "Alexela" 16 февраля в 18 часов в последний раз будет исполнена оригинальная рок-опера "Kohtla-Järve", два предыдущих показа которой - в Кохтла-Ярве и Йыхви прошли с аншлагом.
Все, кто корнями и эмоционально связан с Ида-Вирумаа, получат в воскресенье, 16 февраля, возможность посмотреть эту самобытную историю Ида-Вирумаа в одном из представительских столичных залов.
Гиперреалистическая рок-опера "Kohtla-Järve" - это история о промышленном городе с уникальной судьбой. На один вечер на сцене сойдутся пять эпох и пять парановелл. Это история города, в котором есть проблемы, боль и слезы, но и красота, уют и духовность.
Автором либретто и режиссером оперы, постановку которой осуществила Кохтла-Ярвеская гимназия, является преподаватель сценических искусств гимназии и многолетний главный режиссер национальной оперы "Estonia" Неэме Кунингас. Музыку написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес.
По словам Неэме Кунингаса, для таллиннского спектакля он несколько освежил либретто. "Почва под ногами в Кохтла-Ярве по-прежнему горяча, а теперь уже раскалена докрасна, и в таллиннском представлении мы можем увидеть вдобавок к далеким временам новые злободневные горизонты", - отметил он.
Исполнитель роли Кохтла солист национальной оперы "Estonia" Прийт Вольмер сказал в передаче Адреса Оя на "Vikerraadio" (слушайте фрагмент передачи с 4:50 до 22:30), что после этой оперы Кохтла-Ярве обрел если не талисманы, то новые отличительные фигуры. "Если Таллинн ассоциируют с юлемистеским старцем, то Кохтла-Ярве ассоциируют теперь с двумя 800-летними характерами, один из которых носит название Кохтла - его играю я, а второй - Ярве, которого играет мой коллега Рене Соом", - отметил Вольмер.