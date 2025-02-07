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КОХТЛА-ЯРВЕ ПРИЕДЕТ В ТАЛЛИНН Последнее представление рок-оперы "Kohtla-Järve" состоится 16 февраля в концертном доме "Alexela"

Новые "талисманы" города Кохтла-Ярве: сказочный герой Кохтла (солист оперы "Estonia" Прийт Вольмер) и сказочный герой Ярве (солист оперы "Estonia" Рене Соом) в рок-опере "Kohtla-Järve". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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В Таллинне в концертном доме "Alexela" 16 февраля в 18 часов в последний раз будет исполнена оригинальная рок-опера "Kohtla-Järve", два предыдущих показа которой - в Кохтла-Ярве и Йыхви прошли с аншлагом.

Все, кто корнями и эмоционально связан с Ида-Вирумаа, получат в воскресенье, 16 февраля, возможность посмотреть эту самобытную историю Ида-Вирумаа в одном из представительских столичных залов.

Билеты на спектакль можно приобрести в Piletilevi.

Гиперреалистическая рок-опера "Kohtla-Järve" - это история о промышленном городе с уникальной судьбой. На один вечер на сцене сойдутся пять эпох и пять парановелл. Это история города, в котором есть проблемы, боль и слезы, но и красота, уют и духовность.

Автором либретто и режиссером оперы, постановку которой осуществила Кохтла-Ярвеская гимназия, является преподаватель сценических искусств гимназии и многолетний главный режиссер национальной оперы "Estonia" Неэме Кунингас. Музыку написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес.

По словам Неэме Кунингаса, для таллиннского спектакля он несколько освежил либретто. "Почва под ногами в Кохтла-Ярве по-прежнему горяча, а теперь уже раскалена докрасна, и в таллиннском представлении мы можем увидеть вдобавок к далеким временам новые злободневные горизонты", - отметил он.

Исполнитель роли Кохтла солист национальной оперы "Estonia" Прийт Вольмер сказал в передаче Адреса Оя на "Vikerraadio" (слушайте фрагмент передачи с 4:50 до 22:30), что после этой оперы Кохтла-Ярве обрел если не талисманы, то новые отличительные фигуры. "Если Таллинн ассоциируют с юлемистеским старцем, то Кохтла-Ярве ассоциируют теперь с двумя 800-летними характерами, один из которых носит название Кохтла - его играю я, а второй - Ярве, которого играет мой коллега Рене Соом", - отметил Вольмер. 

В Кохтла-Ярском центре культуры 23 ноября состоялась премьера самобытной рок-оперы "Kohtla-Järve". В зале был аншлаг. Рок-опера удостоилась пятиминутных оваций. Постановку рок-оперы осуществила Кохтла-Ярвеской гимназии, которая отметила этим спектаклем свой пятый день рождения.
В Кохтла-Ярском центре культуры 23 ноября состоялась премьера самобытной рок-оперы "Kohtla-Järve". В зале был аншлаг. Рок-опера удостоилась пятиминутных оваций. Постановку рок-оперы осуществила Кохтла-Ярвеской гимназии, которая отметила этим спектаклем свой пятый день рождения. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Наряду с Вольмером и Соомом в качестве солистов на сцену выйдут Эдуард Тооман, Кауро Тафищук, Лоора-Элийзе Каарельсон, Лилиан Рейнметс, Адеэле Ольт и бывший солист давней ида-вируской панк-группы "Alice Tisler" Янек Пахка. Рейнметс является также музыкальным руководителем постановки. В спектакле, кроме того, участвуют гимназический вокальный ансамбль, смешанный хор и танцевальная группа "Viis Tähte", а также юные певцы из кохтла-ярвеского детского сада "Kirju-Mirju".

В проектной группе рок-оперы среди других играют: на клавишных - член легендарных групп "Ruja" и "Rock Hotel" Маргус Каппель, на бас-гитаре - директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур.

Чтобы довести оперу до сцены, привлечены были около ста учащихся и учеников Кохтла-Ярвеской гимназии.

"Kaevurite päeva laul" ("Песня Дня шахтера"; музыка: Сийм Аймла; слова: Аапо Ильвес) из рок-оперы "Kohtla-Järve"

Композитор Сийм Аймла сказал после состоявшейся 23 ноября премьеры, что ни минуты не сомневался, когда Хендрик Агур впервые рассказал ему о создании рок-оперы. "Я сразу сказал "да!". Чем безумнее идея, тем больше я завожусь!".

Хендрик Агур отметил, что поставить такой спектакль, в котором на сцену выходят около ста человек и полсотни человек оказывают поддержку в качестве вспомогательных сил, стало для одного учебного заведения логистически очень сложным испытанием. "Мы действовали, пожалуй, на пределе способностей, но в глазах зрителя все сработало".

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что это фантастика - быть мэром в городе, у которого имеется одноименная рок-опера. "Это круто", - сказал он.

Ида-Вирумааский союз самоуправлений выбрал рок-оперу "Kohtla-Järve" культурным событием прошлого года в Ида-Вирумаа. Ида-Вирумааская экспертная группа Капитала культуры отметила Кохтла-Ярвескую гимназию премией года за постановку этой рок-оперы. 

Всемирная премьера рок-оперы "Kohtla-Järve" состоялась 23 ноября в Кохтла-Ярвеском центре культуры.
Всемирная премьера рок-оперы "Kohtla-Järve" состоялась 23 ноября в Кохтла-Ярвеском центре культуры. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Рок-опера "Kohtla-Järve"

Либреттистом и режиссером оперы, поставленной под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии, является Неэме Кунингас, преподаватель постановочного искусства гимназии и многолетний главный режиссер национальной оперы "Estonia". Музыку написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес.

В рок-опере принимают участие проектный бэнд, молодежный оркестр, смешанный хор, солисты и танцоры Кохтла-Ярвеской гимназии.

На сцену выйдут солисты оперы "Estonia" Прийт Вольмер и Рене Соом, а также Эдуард Томан, Кауро Тафичук и Лоора-Элийзе Каарельсон, а также Янек Пахка, солист бывшей ида-вируской панк-группы "Alice Tisler". Музыкальным руководителем постановки является Лилиан Рейнметс. В спектакле также принимают участие маленькие певцы из кохтла-ярвеского детского сада "Kirju-Mirju".

Автор идеи: Хендрик Агур

Музыкальный руководитель: Лилиан Рейнметс

Технический руководитель сцены: Даниил Морин

Визуальный художник: Кати Яэгель-Пааль

Хореограф: Айникки Сеппар

Руководители хора: Лилиан Рейнметс и Урве Тооминг

Звукорежиссер: Райн Оргус

Стилист: Лийзи Каубер 

Билеты в Piletilevi: 28 евро, (учащимся, студентам и пенсионерам - 23 евро).

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