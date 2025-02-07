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Малеваская основная школа претендует на титул "Достижение 2024 года в языковой сфере"

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1 сентября прошлого года Малеваская основная школа Кохтла-Ярве сделала важный шаг, перейдя на полное обучение на эстонском языке.
1 сентября прошлого года Малеваская основная школа Кохтла-Ярве сделала важный шаг, перейдя на полное обучение на эстонском языке. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В числе 33 достижений прошлого года в языковой сфере номинирован полный переход Малеваской основной школы Кохтла-Ярве на обучение на эстонском языке.

1 сентября прошлого года Малеваская основная школа города Кохтла-Ярве сделала большой шаг вперед, перейдя на полное обучение на эстонском языке. В Малеваской основной школе учатся преимущественно русскоязычные дети, для которых обучение на эстонском языке представляло значительные трудности.

Школа поставила перед собой цель оказывать учащимся языковую, социальную и эмоциональную поддержку, чтобы они могли получить знания и навыки в эстоноязычной среде и успешно продолжить среднее образование.

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