В числе 33 достижений прошлого года в языковой сфере номинирован полный переход Малеваской основной школы Кохтла-Ярве на обучение на эстонском языке.
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Малеваская основная школа претендует на титул "Достижение 2024 года в языковой сфере"
1 сентября прошлого года Малеваская основная школа города Кохтла-Ярве сделала большой шаг вперед, перейдя на полное обучение на эстонском языке. В Малеваской основной школе учатся преимущественно русскоязычные дети, для которых обучение на эстонском языке представляло значительные трудности.