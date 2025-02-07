Спасательный департамент рекомендует жителям Эстонии в предстоящие выходные, во время которых пройдет десинхронизация от российской электросети, не менять свои привычки и не избегать пользования электрическими приборами, передает dv.ee.
Спасатели рекомендуют не менять свои привычки в дни десинхронизаци от российской электросети
Начальник отдела кризисного управления Спасательного департамента Меэлис Меси заверил, что различные службы и работающие в сфере энергетики компании проделали серьезную и тщательную подготовку к десинхронизации, и беспокоиться причин нет.
В то же время он добавил, что в целом каждый человек и предприятие должны быть готовы к кризисам. Например, он советует всегда держать бак автомобиля полным и телефон заряженным.