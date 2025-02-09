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СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА Энергосистема Эстонии без сбоев синхронизировалась с континентальной Европой

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Монтажник придерживает верхнюю часть опоры для линии электропередач, которая отделена от нижней части, Эстония.
Монтажник придерживает верхнюю часть опоры для линии электропередач, которая отделена от нижней части, Эстония. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Электросистемы Эстонии, Латвии и Литвы были успешно синхронизированы с континентальной Европой сегодня в 14:05.

Страны Балтии подключены к континентальной европейской синхронной зоне через литовско-польское линий электропередачи соединение LitPol Link.

До этого, при работе в системе системы IPS/UPS, частота регулировалась централизованно из Москвы. 

Синхронизация стран Балтии с электросетью ЕС является крупным проектом, который Европейская комиссия поддерживала политически, технически и финансово в беспрецедентных масштабах на протяжении последних 15 лет. Сюда входит более 1,23 млрд евро в виде грантов из Фонда ЕС "Соединяющаяся Европа", покрывающих 75% инвестиционных затрат, а также дополнительные инвестиции, финансируемые из Инструмента восстановления ЕС, для укрепления электроэнергетической инфраструктуры в Латвии и Литве.

Координатором проекта выступила Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E).

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