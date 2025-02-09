СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА Энергосистема Эстонии без сбоев синхронизировалась с континентальной Европой

До этого, при работе в системе системы IPS/UPS, частота регулировалась централизованно из Москвы.

Синхронизация стран Балтии с электросетью ЕС является крупным проектом, который Европейская комиссия поддерживала политически, технически и финансово в беспрецедентных масштабах на протяжении последних 15 лет. Сюда входит более 1,23 млрд евро в виде грантов из Фонда ЕС "Соединяющаяся Европа", покрывающих 75% инвестиционных затрат, а также дополнительные инвестиции, финансируемые из Инструмента восстановления ЕС, для укрепления электроэнергетической инфраструктуры в Латвии и Литве.