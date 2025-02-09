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Количество коллективных сокращений снизилось

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Руководитель Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел шесть лет назад в Силламяэском представительстве.
Руководитель Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел шесть лет назад в Силламяэском представительстве. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В первый месяц текущего года Касса по безработице получила восемь сообщений о коллективных сокращениях. Согласно этим данным, работу потеряют 114 человек, пишет RusPostimees.

Число сокращаемых рабочих мест заметно снизилось по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года, когда под коллективные сокращения подпали 320 человек.

"Уведомления о коллективных сокращениях являются хорошим индикатором того, что произойдет на рынке труда через пару месяцев: если их мало, то уровень безработицы не вырастет скачкообразно", - прокомментировали в пресс-службе Кассы по безработице.

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