Количество коллективных сокращений снизилось

Число сокращаемых рабочих мест заметно снизилось по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года, когда под коллективные сокращения подпали 320 человек.

"Уведомления о коллективных сокращениях являются хорошим индикатором того, что произойдет на рынке труда через пару месяцев: если их мало, то уровень безработицы не вырастет скачкообразно", - прокомментировали в пресс-службе Кассы по безработице.