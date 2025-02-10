В Синимяэ люди с особыми потребностями создали сердце вместе с гостями

По словам руководителя команды Дома Синимяэ Татьяны Пацановской, некоторые гости приехали издалека.

- Мы очень рады, что так много людей решили отправиться в Синимяэ, чтобы сформировать самое большое сердце. Люди приехали из Нарвы, Силламяэ, Йыхви и Таллинна. Мы были рады открыть двери нашего дома для участников этого сердечного мероприятия, потому что забота, единение и открытость важны для нас, - прокомментировала Пацановская.

Создание сердца принесло много радости как жителям Дома Синимяэ с особыми психическими потребностями, так и пришедшим к ним в гости людям, которые также смогли потанцевать под влекущую музыку зумбы, смастерить отражатели и согреться в прохладный день чаем с печеньем.

Кроме того, желающие смогли ознакомиться с Домом Синимяэ и увидеть, как сегодня выглядят уютные домики для людей с особыми психическими потребностями.