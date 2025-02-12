Банк SEB скоро закроет свою единственную в Нарве контору

SEB закроет свою нарвскую контору 23 мая - и продолжит обслуживать клиентов через цифровые каналы, как сообщается в пресс-сообщении банка. Посещаемость конторы в Нарве в последние годы якобы сократилась значительно, так что после тщательного анализа банк решил ее закрыть.

Нарвская банковская контора SEB располагается в торгово-развлекательном центре "Astri". После ее закрытия ближайшая к Нарве контора этого банка окажется в Йыхви, на йыхвиской улице Раквере, дом №2.

"Офис в Нарве был открыт в то время, когда банковские услуги в основном оказывались при личном посещении отделения. Сегодня ситуация изменилась - большинство банковских операций можно совершать без необходимости приходить в офис. Банковские карты доставляются по почте, платежи проводятся через интернет-банк или мобильное приложение, наличные операции совершаются в банкомате, а консультации по вопросам кредитования и инвестиций доступны по видеосвязи. Кроме того, наша служба поддержки всегда готова помочь по телефону", - пояснил новость руководитель сети офисов SEB Индрек Ласс.

По его словам, в течение оставшихся до закрытия месяцев сотрудники банка готовы помочь клиентам, посещающим нарвский филиал, обучиться работе с цифровыми каналами связи. Более того, пожилым клиентам и людям с ограниченной подвижностью предлагается оформить в банке или у нотариуса доверенность, которая позволит, например, детям помогать родителям в управлении финансовыми делами.

Обещано, что банкоматы SEB останутся в Нарве на текущих местах.

Кроме банковской конторы SEB в Нарве имеется также большая контора Swedbank, располагающаяся в торговом центре "Fama".

В минувшем декабре представительство для обслуживания клиентов в Нарве закрыла телекоммуникационная компания "Telia". В предыдущие годы сократили до минимума свои представительства в Нарве компании "Elisa" и "Omniva". Недавно же стало известно, что в апреле закроется и нарвский магазин товаров повторного использования "Humana".