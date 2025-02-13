На ночном пиршестве в Причудье полная луна придает пище особую силу

- В общей сложности 30 ресторанов на одну ночь откроют свои дворы на Улице причудской еды, предлагая блюда, приготовленные на костре, еду и напитки при свете живого огня и полной луны. Меню будет зимнее, насыщенное и согревающее, а полная луна придаст блюдам особую силу, - сказала руководитель "Общинной кухни Причудья" Трийну Аккерманн.

Будут поданы блюда из дичи, разнообразная рыба из Чудского озера, приготовленная на гриле, маринованная, копченая, жареная, а также в супах, пирогах и пельменях; блюда из баранины, козлятины и говядины, а также лесные грибы, ягоды и все, что хранилось в кладовых.

Мастер-класс по приготовлению рыбных блюд

С 18.00 до 22.00 в порту Муствеэ шеф-повар Тайго Лепик проведет мастер-класс по приготовлению рыбных блюд, где предложат попробовать деликатесы, приготовленные из пойманной в Чудском озере рыбы и рыбьей икры. Бесплатный мастер-класс открыт для посещения без предварительной регистрации и проводится совместно с информационным центром по рыболовству.