На безумном ночном пиршестве в полнолуние в Ида-Вирумаа шесть различных ресторанов на открытом воздухе от Пагари до Раннапунгерья будут потчевать гостей богатым меню и активными мероприятиями.
На ночном пиршестве в Причудье полная луна придает пище особую силу
- В общей сложности 30 ресторанов на одну ночь откроют свои дворы на Улице причудской еды, предлагая блюда, приготовленные на костре, еду и напитки при свете живого огня и полной луны. Меню будет зимнее, насыщенное и согревающее, а полная луна придаст блюдам особую силу, - сказала руководитель "Общинной кухни Причудья" Трийну Аккерманн.
Будут поданы блюда из дичи, разнообразная рыба из Чудского озера, приготовленная на гриле, маринованная, копченая, жареная, а также в супах, пирогах и пельменях; блюда из баранины, козлятины и говядины, а также лесные грибы, ягоды и все, что хранилось в кладовых.
Мастер-класс по приготовлению рыбных блюд
С 18.00 до 22.00 в порту Муствеэ шеф-повар Тайго Лепик проведет мастер-класс по приготовлению рыбных блюд, где предложат попробовать деликатесы, приготовленные из пойманной в Чудском озере рыбы и рыбьей икры. Бесплатный мастер-класс открыт для посещения без предварительной регистрации и проводится совместно с информационным центром по рыболовству.
Помимо вкусной еды предложат также активно провести время со всей семьей. Этим вечером в Каукси дольше останется открытым визит-центр Алутагузеского национального парка, во внутреннем дворе которого встречать гостей на этот раз будет сохраняющий давние традиции хутор Тагавялья. В течение всего вечера гости смогут посетить выставку и информационный пункт, а также насладиться световым искусством. При наличии снега организуют поездки на снегоходах и санях до Чудского озера и обратно.
Алутагузеский туристический клуб пригласит желающих на пищеварительную прогулку по походной тропе вдоль ручья Каукси, которая начнется во дворе визит-центра национального парка в 19.00 (требуется предварительная регистрация, цена для взрослых - 10 евро).
- Ночная трапеза в полнолуние накапливает в организме энергию, которую нужно как-то израсходовать. Мы прогуляемся среди различных природных сокровищ Каукси, осмотрим зимние песчаные дюны, древний ручей, паучьи сосны и, конечно же, Чудское озеро. После часовой прогулки в организме снова появится место для новых деликатесов, - обещает Алутагузеский туристический клуб.
Вожанка оживет
В музее Ийзакуского кихельконда будет открыт однодневный ресторан "Leemekulbi Kiigutajad", а в 21.00 желающие смогут принять участие в экскурсии "Жизнь на материковых дюнах и ожившая вожака" (цена для взрослых 10 евро). Выставка открыта весь вечер.
Согреться гости смогут в холле дома отдыха Каукси "Päsari maja", танцуя под музыку ансамбля "AER". На место прибудет и ночная баня на колесах; посетителей бани просят взять с собой полотенца.
В центре отдыха "Jõekääru" в Раннапунгерья дети смогут покататься на горке, в сарае для карет в Пагари предложат совершить ночную прогулку на мотобуксире, а в ресторане "Kene rannaresto" в Каукси пройдет мастер-класс по рукоделию, посвященный Дню независимости Эстонии. Также будут организованы увлекательные мероприятия на льду и променаде.
Ночное пиршество в полнолуние "Pöörane täiskuuÖÖsööming" на Улице причудской еды начнется в субботу в 17.00 и продлится до полуночи. Карту Google с участниками, меню и развлечениями можно найти на странице мероприятия в Facebook.