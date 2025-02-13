Тыну Тубли приглашает в Силламяэ в музыкальное путешествие

Помимо Тыну Тубли, играющего на ударных, на сцену выйдут гитарист Марвин Митт и басист Индрек Мялло. Троих старых друзей объединяет страсть к музыке, которая не особенно запланирована заранее. Акцент делается на восприятии друг друга и ритма момента. Чувствуя себя беззаботно среди джаза, хип-хопа, даба и многих других стилей, трио исполняет оригинальные композиции, большая часть которых создана путем совместного музицирования на сцене.

В джаз-клубе Силламяэского центра культуры под руководством Владимира Высоцкого в субботу, 15 февраля, на концерте, который начнется в 18.00, состоится музыкальное путешествие, основанное преимущественно из импровизации.

Тыну Тубли - разносторонний и талантливый ударник. Самая известная группа, участником которой он является, - это одно из популярнейших в последние годы в Эстонии пауэр-фолк-трио "Trad.Attack!", успешно выступавшее во многих зарубежных странах. Кроме того, он был участником ансамбля "Paabel". Помимо ударных инструментов, играет также на тромбоне.

Тыну Тубли учился в Эстонской академии музыки и театра и Вильяндиской академии культуры Тартуского университета и в настоящее время работает там преподавателем. В 2017 году он был признан лучшим музыкантом года на конкурсе "Etnokulp".