Выбран строитель киностудий в Йыхви

Для будущего киногородка Йыхвиский бизнес-парк расширится вдоль шоссе Таллинн-Нарва в сторону Нарвы на территорию площадью около 25 гектаров, где раньше рос лес, часть которого теперь вырублена, чтобы освободить место для комплекса. Ида-Вируское инвестиционное агентство, управляющее Йыхвиским бизнес-парком, построит там два здания и инфраструктуру.

Самым дорогим объектом киногородка будет комплекс киностудий, на строительство которого Ида-Вируское инвестиционное агентство получило поддержку в размере 10,9 миллиона евро из фонда справедливого перехода. Киностудийный комплекс будет включать в себя две студии, одна площадью 2000, другая - 1200 квадратных метров. Кроме того, будут построены звуковая студия, десять монтажных помещений, фотостудия, просмотровый и кинозал, студия озвучивания, а также склады и мастерские.