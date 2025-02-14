Ида-Вируское инвестиционное агентство надеется заключить договор на строительство комплекса киностудий к концу февраля.
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Выбран строитель киностудий в Йыхви
Для будущего киногородка Йыхвиский бизнес-парк расширится вдоль шоссе Таллинн-Нарва в сторону Нарвы на территорию площадью около 25 гектаров, где раньше рос лес, часть которого теперь вырублена, чтобы освободить место для комплекса. Ида-Вируское инвестиционное агентство, управляющее Йыхвиским бизнес-парком, построит там два здания и инфраструктуру.