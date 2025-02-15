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Подъем флага на кукрузеской горе откладывается на лето

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Над горой в Кукрузе большой флаг взовьется, очевидно, 4 июня.
Над горой в Кукрузе большой флаг взовьется, очевидно, 4 июня. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Общее намерение Кохтла-Ярве и Тойла поднять на терриконе в Кукрузе большой флаг Эстонии не будет осуществлено в годовщину республики, а откладывается на июнь.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело и старейшина Тойлаской волости Эве Эаст обратились к государству с предложением согласовать подъем большого флага Эстонии на терриконе в Кукрузе. В соответствии с предложением, у государства хотят получить разрешение на установку флагштока 18-метровой высоты. За выполнение работ, благоустройство окружающего флагшток участка и подъем флага в дальнейшем отвечали бы сделавшие предложение местные самоуправления. "Надеемся, что вы сможете ответить нам быстрее, чем предусматривают установленные для этого законом сроки, так как мы хотим установить государственный флаг Эстонской Республики уже к годовщине республики в нынешнем году", - говорится в обращении в Земельный и пространственный департамент. Позднее выяснилось все-таки, что этот вопрос входит в компетенцию Министерства климата, и, по словам Эве Эаст, у них имеется устное одобрение при условии, что самоуправления обеспечат благоустройство в окрестностях флага

Поначалу планировалось поднять флаг уже 24 февраля, то есть в годовщину Эстонской Республики. Однако теперь от этой идеи отказались. "Мы решили, что отнесемся к этому делу более спокойно. Ведь 24 февраля и без того повсюду будет очень много мероприятий в честь годовщины. И включать еще одно - неразумно", - сказала Эве Эаст. По ее словам, установку флагштока затрудняют также зимние условия. Поэтому подъем флага состоится, очевидно, в День эстонского флага, то есть 4 июня.

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