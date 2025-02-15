Подъем флага на кукрузеской горе откладывается на лето

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело и старейшина Тойлаской волости Эве Эаст обратились к государству с предложением согласовать подъем большого флага Эстонии на терриконе в Кукрузе. В соответствии с предложением, у государства хотят получить разрешение на установку флагштока 18-метровой высоты. За выполнение работ, благоустройство окружающего флагшток участка и подъем флага в дальнейшем отвечали бы сделавшие предложение местные самоуправления. "Надеемся, что вы сможете ответить нам быстрее, чем предусматривают установленные для этого законом сроки, так как мы хотим установить государственный флаг Эстонской Республики уже к годовщине республики в нынешнем году", - говорится в обращении в Земельный и пространственный департамент. Позднее выяснилось все-таки, что этот вопрос входит в компетенцию Министерства климата, и, по словам Эве Эаст, у них имеется устное одобрение при условии, что самоуправления обеспечат благоустройство в окрестностях флага