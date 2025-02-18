На Улице причудской еды во время Ночного пиршества в полнолуние в Ида-Вирумаа гостей угощали шесть уличных ресторанов, предлагая при свете костра как согревающие супы, рыбные блюда и блюда из дичи, так и запасы-заготовки из кладовых.

Маргус Брауст с супругой Яной приехал на Улицу причудской еды из Раквере. "Начали с Пагари, где попробовали копченую рыбу, которая понравилась. Теперь во дворе центра посещений Алутагузеского национального парка в Каукси съели тыквенный суп и хлеб со шпиком. Тоже остались довольны. Десерт планируем съесть в Муствеэ", - рассказали они.

Раньше ляэневирусцы на Улицу причудской еды не заглядывали, ни летом, ни зимой. В субботу же они открыли, что для разнообразия к домашней еде прекрасно было бы поездить во имя гастрономических впечатлений. "Погода тоже была хорошая, не слишком холодно и не слишком ветрено", - сказал Маргус Брауст.