30 Одинцов на школьной стене Ахтмеская школа искусств устроила выставку портретов политика

"Первая персональная выставка в моей жизни. В том смысле, что это все мои портреты (написаны не мной, а с меня). Странное, но приятное чувство. Спасибо, Ахтмеская школа искусств!" - написал Эдуард Одинец в социальных сетях, где поделился фотографиями с выставки.