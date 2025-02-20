Выставка в Ахтмеской школе искусств, посвященная председателю Кохтла-Ярвеского городского собрания и депутату Рийгикогу Эдуарду Одинцу, подняла вопрос о том, не злоупотребил ли политик своей властью. По словам Одинца, он стал моделью для учащихся художественной школы по предложению самой школы.
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30 Одинцов на школьной стене ⟩ Ахтмеская школа искусств устроила выставку портретов политика
"Первая персональная выставка в моей жизни. В том смысле, что это все мои портреты (написаны не мной, а с меня). Странное, но приятное чувство. Спасибо, Ахтмеская школа искусств!" - написал Эдуард Одинец в социальных сетях, где поделился фотографиями с выставки.