Определился победитель архитектурного конкурса нового здания Ярвеской школы

По оценке жюри архитектурного конкурса, в победившей работе найдено как наиболее подходящее для функционального применения, так и лучшее в смысле градостроительства решение. "Плановые решения здания оптимальные и хорошо зонированные, создавая четкое и логичное использование пространства. Планируемое школьное здание учитывает окружающее городское пространство и ландшафт, создавая ощутимую связь с существующей городской средой", - решило жюри.

Будущее здание Ярвеской школы. Фото: ESKIIS / Kolm Pluss Üks OÜ

В созданном Лизетте Эристе, Гертом Гуриевым, Карин Харкмаа, Маркусом Каазиком и Яной Пярн эскизном проекте размещение здания спокойное и рациональное, оно следует уже сформировавшимся естественным путям передвижения. Создаваемое здание образует хороший симбиоз с существующей Кохтла-Ярвеской государственной гимназией.

"Решение, предложенное в работе-победительнице, создает ощущение уютной и теплой среды, что крайне важно в случае школьной среды", - обосновало жюри свой выбор.

Новое здание Ярвеской школы должно вмещать до 432 учеников, а также около 40 учителей и прочий персонал. Предполагаемая закрытая нетто-площадь планируемого учебного здания составит вместе со спортивными помещениями примерно 4300 кв.м.

В жюри архитектурного конкурса нового учебного здания Ярвеской школы города Кохтла-Ярве вошли: председатель - Индрек Рийсаар из Министерства образования и науки, члены - Марго Мериранд и Кристьян Кукк из АО "Riigi Kinnisvara", архитекторы из Союза архитекторов Эстонии Анто Сави и Ханно Гроссшмидт, а также Кятлин Ёллук из Союза дизайнеров Эстонии. Составил конкурсное задание и протоколировал работу жюри архитектор Ивар Лубьяк.