Новое здание кохтла-ярвеской Ярвеской школы будет построено по соседству с государственной гимназией на недвижимости нынешнего детского сада "Аленушка" по эскизному проекту архитектурного бюро "Kolm Pluss Üks" под названием "Tangram".
Определился победитель архитектурного конкурса нового здания Ярвеской школы
По оценке жюри архитектурного конкурса, в победившей работе найдено как наиболее подходящее для функционального применения, так и лучшее в смысле градостроительства решение. "Плановые решения здания оптимальные и хорошо зонированные, создавая четкое и логичное использование пространства. Планируемое школьное здание учитывает окружающее городское пространство и ландшафт, создавая ощутимую связь с существующей городской средой", - решило жюри.
В созданном Лизетте Эристе, Гертом Гуриевым, Карин Харкмаа, Маркусом Каазиком и Яной Пярн эскизном проекте размещение здания спокойное и рациональное, оно следует уже сформировавшимся естественным путям передвижения. Создаваемое здание образует хороший симбиоз с существующей Кохтла-Ярвеской государственной гимназией.
"Решение, предложенное в работе-победительнице, создает ощущение уютной и теплой среды, что крайне важно в случае школьной среды", - обосновало жюри свой выбор.
Новое здание Ярвеской школы должно вмещать до 432 учеников, а также около 40 учителей и прочий персонал. Предполагаемая закрытая нетто-площадь планируемого учебного здания составит вместе со спортивными помещениями примерно 4300 кв.м.
В жюри архитектурного конкурса нового учебного здания Ярвеской школы города Кохтла-Ярве вошли: председатель - Индрек Рийсаар из Министерства образования и науки, члены - Марго Мериранд и Кристьян Кукк из АО "Riigi Kinnisvara", архитекторы из Союза архитекторов Эстонии Анто Сави и Ханно Гроссшмидт, а также Кятлин Ёллук из Союза дизайнеров Эстонии. Составил конкурсное задание и протоколировал работу жюри архитектор Ивар Лубьяк.
В соответствии с условиями конкурса, на земельном участке площадью около гектара, окруженном кроме здания государственной гимназии многоквартирными домами и магазином "Maxima", нужно было спроектировать учебное здание с актовым залом, библиотекой и спортзалом. На этой же недвижимости нужно предусмотреть возможность временного размещения модульного здания, в котором разместятся до восьми классных помещений.
Во дворе следовало среди прочего спроектировать спортивную площадку, беговые дорожки и уличный тренажерный зал.
В соответствии с нынешними планами, в будущем в Ярвеской части города останутся две основные школы: наряду с Ярвеской школой - Кесклиннаская основная школа, новое здание которой было построено в начале нынешнего года. Нынешняя Славянская основная школа должна прекратить деятельность.
Расположенные сейчас на этой недвижимости и построенные в 1974 году здания детсада "Аленушка" снесут, так как они амортизированы; с учетом уменьшения количества детей Кохтла-Ярвеское горуправление намеренно также уменьшить количество детсадов.
Новое учебное здание Ярвеской школы должно стать центром как обучения, так и деятельности по интересам, который должен подойти среди прочего для занятий народным танцем, хоровой песней и рукоделием. Спортивные помещения предназначены также для расположенной по соседству государственной гимназии.
В новом здании в открытом пространстве должно иметься место или дизайн интерьера, которые отмечали бы то, что школа существует еще с 1922 года.