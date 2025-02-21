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Определился победитель архитектурного конкурса нового здания Ярвеской школы

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Так будущая Ярвеская школа города Кохтла-Ярве должна будет выглядеть с высоты птичьего полета.
Так будущая Ярвеская школа города Кохтла-Ярве должна будет выглядеть с высоты птичьего полета. Фото: ESKIIS / Kolm Pluss Üks OÜ

Новое здание кохтла-ярвеской Ярвеской школы будет построено по соседству с государственной гимназией на недвижимости нынешнего детского сада "Аленушка" по эскизному проекту архитектурного бюро "Kolm Pluss Üks" под названием "Tangram".

По оценке жюри архитектурного конкурса, в победившей работе найдено как наиболее подходящее для функционального применения, так и лучшее в смысле градостроительства решение. "Плановые решения здания оптимальные и хорошо зонированные, создавая четкое и логичное использование пространства. Планируемое школьное здание учитывает окружающее городское пространство и ландшафт, создавая ощутимую связь с существующей городской средой", - решило жюри. 

Будущее здание Ярвеской школы.
Будущее здание Ярвеской школы. Фото: ESKIIS / Kolm Pluss Üks OÜ

В созданном Лизетте Эристе, Гертом Гуриевым, Карин Харкмаа, Маркусом Каазиком и Яной Пярн эскизном проекте размещение здания спокойное и рациональное, оно следует уже сформировавшимся естественным путям передвижения. Создаваемое здание образует хороший симбиоз с существующей Кохтла-Ярвеской государственной гимназией.

"Решение, предложенное в работе-победительнице, создает ощущение уютной и теплой среды, что крайне важно в случае школьной среды", - обосновало жюри свой выбор.

Новое здание Ярвеской школы должно вмещать до 432 учеников, а также около 40 учителей и прочий персонал. Предполагаемая закрытая нетто-площадь планируемого учебного здания составит вместе со спортивными помещениями примерно 4300 кв.м.

В жюри архитектурного конкурса нового учебного здания Ярвеской школы города Кохтла-Ярве вошли: председатель - Индрек Рийсаар из Министерства образования и науки, члены - Марго Мериранд и Кристьян Кукк из АО "Riigi Kinnisvara", архитекторы из Союза архитекторов Эстонии Анто Сави и Ханно Гроссшмидт, а также Кятлин Ёллук из Союза дизайнеров Эстонии. Составил конкурсное задание и протоколировал работу жюри архитектор Ивар Лубьяк.

В соответствии с условиями конкурса, на земельном участке площадью около гектара, окруженном кроме здания государственной гимназии многоквартирными домами и магазином "Maxima", нужно было спроектировать учебное здание с актовым залом, библиотекой и спортзалом. На этой же недвижимости нужно предусмотреть возможность временного размещения модульного здания, в котором разместятся до восьми классных помещений.

Во дворе следовало среди прочего спроектировать спортивную площадку, беговые дорожки и уличный тренажерный зал.

В соответствии с нынешними планами, в будущем в Ярвеской части города останутся две основные школы: наряду с Ярвеской школой - Кесклиннаская основная школа, новое здание которой было построено в начале нынешнего года. Нынешняя Славянская основная школа должна прекратить деятельность.

Расположенные сейчас на этой недвижимости и построенные в 1974 году здания детсада "Аленушка" снесут, так как они амортизированы; с учетом уменьшения количества детей Кохтла-Ярвеское горуправление намеренно также уменьшить количество детсадов.

Новое учебное здание Ярвеской школы должно стать центром как обучения, так и деятельности по интересам, который должен подойти среди прочего для занятий народным танцем, хоровой песней и рукоделием. Спортивные помещения предназначены также для расположенной по соседству государственной гимназии.

В новом здании в открытом пространстве должно иметься место или дизайн интерьера, которые отмечали бы то, что школа существует еще с 1922 года.

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