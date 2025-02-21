Директором Нарвской школы для взрослых станет Станислав Немержицкий

"Я приложу все усилия, чтобы школа с богатой историей получила новый импульс и продолжила предлагать взрослым учащимся качественное и разнообразное образование на эстонском языке", - заявил Станислав Немержицкий.

Ранее Немержицкий работал учителем в различных школах, руководил школами Рандвере и Виртсу, а также читал лекции в Таллиннском университете. В настоящее время он преподает в гимназии Табасалу и Эстонской бизнес-школе.

Немержицкий - доктор педагогических наук, кроме того, у него есть степень магистра психологии. В настоящее время он также работает в Институте эстонского языка руководителем проекта научных исследований финансируемой в том числе ЕС программы "Изучение эстонского языка и развитие языкового обучения".

С сентября 2024 года Нарвская школа для взрослых стала государственной. И тогда ее временно возглавил Прийт Пыдра, который также является директором гимназии Йыгевамаа.

В конкурсе, чтобы занять пост директора, участвовали 25 кандидатов. В состав комиссии, делавшей выбор, входили представители Министерства образования и науки, попечительского совета школы и местного самоуправления.