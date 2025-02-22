Новое здание кохтла-ярвеской Ярвеской школы будет построено по соседству с государственной гимназией на недвижимости нынешнего детского сада "Аленушка" по эскизному проекту архитектурного бюро "Kolm Pluss Üks" под названием "Tangram".
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Выяснилось ⟩ Так будет выглядеть новое здание Ярвеской школы
По оценке жюри архитектурного конкурса, в победившей работе найдено как наиболее подходящее для функционального применения, так и лучшее в смысле градостроительства решение. "Плановые решения здания оптимальные и хорошо зонированные, создавая четкое и логичное использование пространства. Планируемое школьное здание учитывает окружающее городское пространство и ландшафт, создавая ощутимую связь с существующей городской средой", - решило жюри.