Выяснилось Так будет выглядеть новое здание Ярвеской школы

По оценке жюри архитектурного конкурса, в победившей работе найдено как наиболее подходящее для функционального применения, так и лучшее в смысле градостроительства решение. "Плановые решения здания оптимальные и хорошо зонированные, создавая четкое и логичное использование пространства. Планируемое школьное здание учитывает окружающее городское пространство и ландшафт, создавая ощутимую связь с существующей городской средой", - решило жюри.