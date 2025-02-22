В Эстонии выявлено рекордное количество поддельных банкнот

В среднем в Эстонии ежегодно выявляется от 250 до 500 подделок, и в целом страна остается одной из лидирующих в еврозоне по низкому количеству обнаруженных подделок.

На значительный рост числа выявленных подделок повлиял случай, когда у одного из жителей Эстонии была конфискована крупная партия фальшивых банкнот. Количество купюр, изъятых в ходе этого инцидента, составило треть всех подделок, выявленных в 2024 году, пишет rus.postmees.

В прошлом году больше всего в Эстонии было обнаружено поддельных 20-евровых банкнот - всего 477 купюр, что составляет около 40% от общего числа выявленных подделок. Также было зарегистрировано 295 поддельных 50-евровых и 202 поддельных 100-евровых купюр.

Купюры с измененным изображением составляли 34% из всех обнаруженных подделок. В Европе более половины всех выявленных подделок также относятся к этой категории. Большинство подделок, найденных в Эстонии, не являются сложными, и фальшивомонетчики пытались имитировать настоящие купюры с использованием очень простых методов.