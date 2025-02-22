Фотогалерея Украинка, приехавшая в Кохтла-Ярве: "Тоска по дому велика, а дома нет"

Около 20 человек собрались в субботу ​​на демонстрацию, посвященную третьей годовщине агрессии России против Украины на площади Вирула в Кохтла-Ярве, где стояли в трауре под украинскими и эстонскими флагами, произносили речи и пели гимн Украины.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело провел параллели между войной в Украине и историей Эстонии, заявив, что Эстония потеряла свою независимость после договора о базах 1939 года, когда советские войска были допущены в страну и они устроили здесь государственный переворот.

"Аналогично, Украина имела соглашение о базах в Крыму, что также привело к оккупации", - сказал он.

Председатель горсобрания Кохтла-Ярве и член Рийгикогу Эдуард Одинец рассказал, что столкнулся с проблемой депортации украинских детей российскими властями, когда в прошлом году посетил Украину в качестве представителя ОБСЕ.

"Сегодня никто не знает, где эти дети, вернутся ли и когда они в Украину. Это такое зло, которое, наверное, никогда невозможно простить", - сказал он.

Ирина Мильютина. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)