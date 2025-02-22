"Есть, конечно, большая тоска по дому, но дома больше нет", - сказала Ирина Милютина из Донецка (Восточная Украина) на митинге "Stand With Ukraine" в Кохтла-Ярве в субботу.
Фотогалерея ⟩ Украинка, приехавшая в Кохтла-Ярве: "Тоска по дому велика, а дома нет"
Около 20 человек собрались в субботу на демонстрацию, посвященную третьей годовщине агрессии России против Украины на площади Вирула в Кохтла-Ярве, где стояли в трауре под украинскими и эстонскими флагами, произносили речи и пели гимн Украины.
Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело провел параллели между войной в Украине и историей Эстонии, заявив, что Эстония потеряла свою независимость после договора о базах 1939 года, когда советские войска были допущены в страну и они устроили здесь государственный переворот.
"Аналогично, Украина имела соглашение о базах в Крыму, что также привело к оккупации", - сказал он.
Председатель горсобрания Кохтла-Ярве и член Рийгикогу Эдуард Одинец рассказал, что столкнулся с проблемой депортации украинских детей российскими властями, когда в прошлом году посетил Украину в качестве представителя ОБСЕ.
"Сегодня никто не знает, где эти дети, вернутся ли и когда они в Украину. Это такое зло, которое, наверное, никогда невозможно простить", - сказал он.
До 2014 года Ирина Милютина жила в Донецке, столице Донбасса. Когда более десяти лет назад Россия начала войну в регионе, она и её семья бежали, в конечном итоге оказавшись в Запорожье, где они жили до полномасштабного вторжения в 2022 году, когда он тоже стал прифронтовым городом. Ирина приехала в Кохтла-Ярве в Эстонию в марте того же года и с тех пор живет здесь со своей семьей из трех человек.
"Есть, конечно, большая тоска по дому, но дома больше нет. И, честно говоря, я никогда не хочу возвращаться туда (в Донецк - Э.К.)", - рассказала она "Северному побережью". Женщина добавила, что теперь ей и некуда идти, поскольку многие ее родственники погибли из-за войны. "Со многими родственниками как в Украине, так и в России мы просто больше не общаемся и никогда не будем общаться. Из-за войны перешли границы в отношениях людей, от которых нет пути назад", - сказала она, имея в виду раскол семей.
Украинцы, проживающие в Ида-Вирумаа, бесконечно благодарны Эстонии за помощь, которую она оказала их стране. "Мы очень благодарны этой маленькой стране, которая дала приют столь многим женщинам и детям Украины и поддержала нашу страну и ее защитников", - сказала Ирина Милютина.
Выступления на митинге велись в основном на украинском языке, и некоторые выступавшие отметили, что сожалеют, что не смогут с большой радостью отпраздновать день независимости Эстонии, поскольку он совпадает с трагическим днем, когда Россия начала войну против Украины.
По случаю третьей годовщины войны в Украине мероприятия пройдут в разных городах Эстонии, в Ида-Вирумаа, помимо Кохтла-Ярве, в рамках акции "Stand With Ukraine", 24 февраля в Нарве.