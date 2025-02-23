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Нарва станет столицей финно-угорских народов

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Нарвская ратуша.
Нарвская ратуша. Фото: Ilja Smirnov

На следующей неделе Нарва станет финно-угорской столицей на два дня, в течение которых в городе пройдут несколько мероприятий.

Мероприятия состоятся в Нарве в честь открытия Финно-угорской культурной столицы в субботу 1 марта и в воскресенье 2 марта.  

В субботу с 13.00 красочное шествие с флагами финно-угорских народов пройдет через Нарвский променад от Дома Ингрии (Vaksali 19) к Нарвской ратуше. Затем, в 14.00 в Ратуше можно поучаствовать в церемонии торжественной передачи Звания и Символа Финно-угорской культурной столицы Нарве.

В Нарвской центральной библиотеке будет работать выставка «Священное Писание на языках финно-угорских народов». Ее открытие состоится перед началом шествия, в 12.00.

Также  в фойе Нарвского колледжа Тартуского университета​ в 16.00​ состоится​праздничный концерт.

В воскресенье 2 марта в 11.00 состоится концертно-церковное богослужение на финно-угорских языках в Нарвском Александровском соборе, а с 12.00 будут проходить экскурсии по Музею Ингрии в башне Александровского собора. В заключении программы открытия, с 14.00 до 15.00 в Доме Ингрии можно будет отпраздновать водский и ижорский традиционные праздники, приуроченные к Масленице.

Посещение всех мероприятий бесплатное.

Программу всех мероприятий которые пройдут в течении года можно посмотреть на сайте www.narva2025.org.

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