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В Тойла поздравили первого президента Эстонии

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Традиция почтить Константина Пятса перед юбилеем Эстонской Республики началась пять лет назад, когда в парке Ору была открыта его статуя.
Традиция почтить Константина Пятса перед юбилеем Эстонской Республики началась пять лет назад, когда в парке Ору была открыта его статуя. Фото: Erik Kalda

В воскресенье, 23 февраля, представители Тойлаской волости пришли к бронзовому памятнику первому президенту Эстонии Константину Пятсу, чтобы ометить его день рождения.

«У нас был очень достойный президент», - сказала старейшина волости  Тойла Эве Эаст, когда она вместе с, членом волостного управления  Бруно Уусталом и членом молодежного собрания Тойла  Анни-Трийн Салван, возложила корзину с цветами к подножию статуи президента в день его 151-летия.

Традиция приносить цветы к статуе Пятса в парке Ору в Тойла 23 февраля, в годовщину его рождения, зародилась пять лет назад, когда в этот день был торжественно открыт памятник.

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