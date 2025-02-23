В Тойла поздравили первого президента Эстонии

«У нас был очень достойный президент», - сказала старейшина волости Тойла Эве Эаст, когда она вместе с, членом волостного управления Бруно Уусталом и членом молодежного собрания Тойла Анни-Трийн Салван, возложила корзину с цветами к подножию статуи президента в день его 151-летия.