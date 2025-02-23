Евграфов обвиняет Райк в недостаточном сотрудничестве с оппозицией

Евграфов, который является членом как Рийгикогу, так и городского собрания Нарвы, обвиняет Райк в том, что та не сотрудничает с оппозицией, несмотря на свои публичные заявления, пишет rus.postimees.

«Несмотря на неоднократные заявления нового мэра Нарвы Катри Райк о необходимости максимально тесного сотрудничества с оппозицией, это, как и ожидалось, оказалось блефом», – написал Евграфов в соцсетях.

В качестве примера он указал, что в городских комиссиях, занимающихся распределением спортивных и культурных субсидий, нет представителей оппозиции.

Кроме того, по словам Евграфова, состав бюджетной комиссии горсобрания был сформирован исключительно из членов правящей в городе коалиции, по предложению недавно назначенного председателя комиссии Андрея Яковлева.

«Согласно устоявшейся практике, ревизионную комиссию обычно формирует оппозиция, однако на этот раз это единственная комиссия горсобрания, состав которой остался неизменным и полностью состоит из представителей коалиции», – подчеркнул Евграфов.

По его мнению, это означает, что коалиция теперь будет проверять саму себя.

Евграфов, который является членом как Рийгикогу, так и городского собрания Нарвы, обвиняет Райк в том, что та не сотрудничает с оппозицией, несмотря на свои публичные заявления.

«Несмотря на неоднократные заявления нового мэра Нарвы Катри Райк о необходимости максимально тесного сотрудничества с оппозицией, это, как и ожидалось, оказалось блефом», – написал Евграфов в соцсетях.

В качестве примера он указал, что в городских комиссиях, занимающихся распределением спортивных и культурных субсидий, нет представителей оппозиции.

Кроме того, по словам Евграфова, состав бюджетной комиссии горсобрания был сформирован исключительно из членов правящей в городе коалиции, по предложению недавно назначенного председателя комиссии Андрея Яковлева.

«Согласно устоявшейся практике, ревизионную комиссию обычно формирует оппозиция, однако на этот раз это единственная комиссия горсобрания, состав которой остался неизменным и полностью состоит из представителей коалиции», – подчеркнул Евграфов.

По его мнению, это означает, что коалиция теперь будет проверять саму себя.