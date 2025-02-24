ФОТО И ВИДЕО Сотни человек приняли участие в церемонии поднятия сине-черно-белого флага в Йыхви

Вице-мэр Йыхви Ильмар Аун сказал, что он невероятно рад видеть так много людей рано утром. "Это станет прекрасным началом праздничного дня", - сказал он.

Аун вспомнил, что ему было 14 лет, когда он впервые принял участие в церемонии поднятия сине-черно-белого флага в Таммику близ Йыхви в 1989 году.

- Это был особенный день, потому что Эстония еще не была свободна. Я помню, что вокруг меня было много людей, и было полное чувство единства. Многие пожилые люди плакали, и они не стыдились этого, - сказал он.

- Это событие оставило у меня неизгладимые впечатления и определило мою судьбу, - сказал он, отметив, что даже в эти трудные времена мы должны держаться вместе и уметь преодолевать повседневные споры и разногласия. У нас нет времени откладывать объединение.

На церемонии выступили фольклорный танцевальный коллектив Gevi, певцы и танцоры из Йыхвиской начальной школы, школы Кесклинна и Йыхвиской гимназии. Присутствовавшим были предложены крендельки и чай.

От площади жители Йыхви двинулись процессией к центру города, где были возложены венки к статуе генерала Александра Тыниссона и монументу Освободительной войны.