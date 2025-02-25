Законопроект о лишении граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах прошел второе чтение

В случае принятия законопроекта в версии, которая прошла во вторник второе чтение на пленарном заседании Рийгикогу, голосовать на местных выборах в Эстонии, помимо эстонских граждан и лиц без гражданства, смогут только граждане стран-членов ЕС и НАТО в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в Эстонии.