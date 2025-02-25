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Законопроект о лишении граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах прошел второе чтение

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Паспортный контроль для гражданина РФ на эстонско-российской границе.
Паспортный контроль для гражданина РФ на эстонско-российской границе. Фото: Ilja Smirnov

Эстонский парламент завершил второе чтение законопроекта, лишающего граждан России и Беларуси права голосовать на муниципальных выборах, сообщает rus.err.

В случае принятия законопроекта в версии, которая прошла во вторник второе чтение на пленарном заседании Рийгикогу, голосовать на местных выборах в Эстонии, помимо эстонских граждан и лиц без гражданства, смогут только граждане стран-членов ЕС и НАТО в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в Эстонии.

После второго чтения к законопроекту могут быть предложены дополнительные поправки, если конкретную поправку представят не менее 21 депутата парламента. Сроком подачи поправок назначено 11 марта.

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