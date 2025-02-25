Эстонский парламент завершил второе чтение законопроекта, лишающего граждан России и Беларуси права голосовать на муниципальных выборах, сообщает rus.err.
Законопроект о лишении граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах прошел второе чтение
В случае принятия законопроекта в версии, которая прошла во вторник второе чтение на пленарном заседании Рийгикогу, голосовать на местных выборах в Эстонии, помимо эстонских граждан и лиц без гражданства, смогут только граждане стран-членов ЕС и НАТО в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в Эстонии.
После второго чтения к законопроекту могут быть предложены дополнительные поправки, если конкретную поправку представят не менее 21 депутата парламента. Сроком подачи поправок назначено 11 марта.