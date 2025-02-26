Согласно исследованию банка SEB, почти 40 процентов жителей Эстонии зарабатывают достаточно для покрытия повседневных расходов, но не могут позволить себе крупные покупки.
Повышение цен больше всего повлияло на пенсионеров
Также исследование показало, что почти половина жителей Эстонии отметили, что их финансовое положение стало хуже за последний год. Главной причиной ухудшения 86 процентов респондентов назвали рост цен на продукты питания и товары первой необходимости.
Среди людей в возрасте 40–49 лет этот показатель еще выше - 90 процентов. Также серьезной проблемой остаются растущие расходы на жилье, о которых упомянули 72% опрошенных. При этом только 10 процентов назвали увеличившиеся расходы по кредитам значительным фактором.
- Рост цен на продукты, товары первой необходимости и жилье усугубляется также повышением НСО и других налогов, причем этим летом ожидается очередное увеличение. Рост потребительских налогов сильнее всего бьет по наименее обеспеченным слоям общества, ухудшая их финансовое положение и усиливая социальные проблемы, - отметила руководитель направления накоплений, инвестиций и пенсионного обеспечения в розничном банкинге SEB Элизабет Виснапуу.
Около 40 процентов респондентов заявили, что их доходов хватает на покупку продуктов и одежды, а также на небольшие сбережения, но не на крупные покупки, такие как холодильник или телевизор. Примерно половина из них могут покупать продукты, но не могут позволить себе одежду, вторая половина - те, кто может делать крупные покупки, но не имеет средств на путешествия или длительный отпуск за границей.
Лишь 13 процентов опрошенных сообщили, что могут позволить себе все, что пожелают.
- Тех, кому сложно оплатить даже продукты, относительно немного - около 6%. Больше всего таких людей проживает в уездах Ляэнемаа и Пыльвамаа, что снова указывает на вымирание приграничных регионов Эстонии. В этих районах меньше рабочих мест, а предлагаемые вакансии, как правило, низкооплачиваемые, - пояснила Виснапуу.
Опрос SEB был проведен в январе 2025 года исследовательской компанией Norstat, в нем приняли участие 1000 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.