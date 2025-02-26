Крупный почтовый оператор объявил о ребрендинге

- Smartpost Itella является одним из популярнейших брендов в Эстонии. Наша цель - построить еще более сильный бренд во всех странах Балтии. Потребители предпочитают сильные торговые марки, а предприятия выбирают бренды, которые любят их клиенты. Сделать повседневную жизнь проще - вот причина, по которой наши клиенты выбирают SmartPosti. Для нас важнее всего предлагать своим клиентам комфортный пользовательский опыт, который мы постоянно развиваем и в будущем, - сказал руководитель компании в странах Балтии Гедиминас Мицкус.

В марте компания открывает новый сортировочный центр в Эстонии. "Инвестиции на сумму около 14 миллионов евро делает наш центр крупнейшим сортировочным центром в странах Балтии, удвоив нынешние возможности сортировки посылок", - сказал Мицкус.

- Работая как единый бренд Posti, мы сможем организовывать более крупные кампании и привлекать внимание общественности. Маркетинг играет ключевую роль в укреплении бренда SmartPosti. Например, на прошедших неделях мы разместили по всей Эстонии как физические, так и виртуальные таинственные буквы "I", чтобы вызвать любопытство и привлечь внимание, - объяснил Гедиминас Мицкус.

Смена названия - это часть большего изменения, в ходе которого Posti начнет работать в Финляндии и Швеции исключительно под названием Posti, а в странах Балтии - под названием SmartPosti. Цель Posti - равномерно вырасти по всему региону.